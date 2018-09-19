OTİZMLİ TUĞÇE'YE  35 BİN FEETDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Zürih’ten İstanbul’a gelen otizm hastası 19 yaşındaki Tuğçe Tan’a görevli kabin memurları 35 bin feette doğum günü sürprizi yaptı.

19 yaşındaki Tuğçe Tan, annesi ve kardeşleriyle birlikte 13 Ağustos günü İstanbul’a gelmek için Zürih’ten Türk Hava Yolları uçağına bindi. Uçuş korkusu olan Tuğçe, uçakta boş bulunan bir koltuğa oturdu. Tuğçe’yi annesi ve kabin memurları bir türlü oturduğu yerden kaldıramadı. Annesinin ‘Kızımın dün doğum günüydü’ sözleri üzerine uçakta görevli kabin memurları Tuğçe Tan’a kısa bir sürede sürpriz hazırladı. Uçakta bulunan pastayla birlikte Tuğçe’nin oturduğu koltuğa geldi. Yolcular da bu sürpriz doğum gününe eşlik etti. Kabin memurlarının hazırladığı pastayı üfleyen Tuğçe’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

TUĞÇE ÇOK MUTLU OLDU

Doğum günü pastası hazırlayan THY Kabin memuru Büşra Güzelses, “Yolcunun annesi geldi arkaya, çocuğun çok korktuğunu başka koltuğa oturduğunu ve bizim yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Sonra biz de ekip olarak birkaç arkadaşımız ile yardım etmeye gittik. Sonra annesi ile konuşurken, tabii kaldıramadık yerinden ama onu olabildiğince mutlu etmeye çalıştık. Yine de kaldıramadık ama sonuçta çocuk çok mutlu oldu. Annesi de bize laf arasında \'dün kızım 19 yaşına bastı\' demişti. Biz de onu öğrenip ona göre bir sürpriz organize ettik. Çok da güzel oldu. Sonra hep birlikte arkadaşlarla “ iyi ki doğdun Tuğçe\" diye kabine gittik. Yolcularımız da bu mutlu günümüzde bizlere alkışlarıyla eşlik etti.\" dedi.

BİLEKLİK HEDİYE ETTİK

Güzelses, “Tuğçe, mutluluktan yaklaşık 20 dakika yerinde zıpladı. Biz küçük bir hediye verelim dedik yanımızda hediye de yoktu. Küçük bir bileklik verdik. Kabul bile etmedi. Beni en çok etkileyen şey, biz fotoğraf çekilmek istediğimizde Tuğçe, arkada oturan iki kız kardeşiyle birlikte fotoğraf çekilmek istediğini eliyle koluyla anlatmaya çalıştı. Yine de o kız kardeşlerini fotoğrafta istemesi çok etkileyici idi\" diye konuştu.

ÇOK DUYGULANDIM

Kabin Amiri Bahadır Özel de, “İstanbul - Zürih uçağındaki özel durumda olan yolcu ile ilgili gelip bana bilgi verdiler. Ben de ailesinden izin alınarak böyle bir kutlamanın yapılabileceğini söyledim. Sağ olsun arkadaşlar uçağımızdaki ikram malzemeleri ile çok güzel bir doğum günü kutlaması yaptı. Ben de çok duygulandım\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Tuğçe\'nin uçaktaki doğum gününden kaydedilen telefon ile çekilen görüntüler

-Kabin memuru Büşra Güzelses röp.

-Detay görüntüler

