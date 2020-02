Otizmli öğrenciler, çevre dostu bez çanta yapıyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da otizmli öğrenciler, Sıfır Atık Projesi’ne ‘çevre dostu bez çanta’ yaparak destek oluyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü spor, sanat ve kültür gibi birçok alanda hayata geçirdiği projelere her gün bir yenisini ekliyor. Temel eğitim okullarında uygulamaya konulan \'Her Ele Bir File\' projesinin ardından, özel eğitim öğrencileriyle de ‘çevre dostu bez çanta’ ve ‘atık kumaşlardan anahtarlık’ üretiliyor. Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek Okul Müdürü Ümit Yaşar Ganioğlu’ndan okulun proje, eğitim-öğretim faaliyetleri ve fiziki durumu hakkında bilgi aldı. Müdür Tosun, öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenler ile \'2023 Eğitim Vizyonu\' ve proje kapsamında yaptığı toplantıda, \"Projemiz otizmli öğrencilerimizin eğitim ortamlarındaki davranış becerilerinin ve sosyal becerilerinin gelişmesi için örnek bir proje. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Yalovamızda otizm farkındalığı oluşturmak adına \'Sıfır Atık Projesi\' aracılığıyla başlatılan, plastik poşetler yerine uzun ömürlü ve çevreye zararsız kumaş çantalarla ve atık kumaşlardan yapılan anahtarlıklarla sıfır atık projesine desteklerinden dolayı okulumuza teşekkür ediyorum. File ve bez çanta kullanımını teşvik için her türlü desteği vereceğiz\" dedi. Ardından özel eğitim sınıflarını ziyaret eden Müdür Tosun, özel eğitim öğrencilerinin ders etkinliklerine katıldı.

Okul müdürü Ganioğlu ise \"İl Müdürümüz Ali Tosun’un projemiz için okulumuzu ziyaret etmesi, ilgi göstererek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelmesi bize yüksek moral ve motivasyon sağladı. Müdürümüzün bez torba ve anahtarlık yapan atölyedeki otizmli öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ziyaret etmesi, anahtarlık ve çanta siparişi vermesi projeyi yürüten ekibimizi çok mutlu etmiştir. Kendilerine desteklerinden ötürü okulumuz adına gönül dolusu teşekkürlerimizi sunarız\" diye konuştu.



