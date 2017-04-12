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BBC Türkçe

Otizmli kukla Julia Susam Sokağı'nda

Birçok kuşağın kahramanları Minik Kuş, Kurabiye Canavarı, Kırpık, Edi ve Büdü'nün yaşadığı Susam Sokağı'na turuncu saçlı küçük bir kız çocuğu olan Julia da katıldı.

12 Nisan 2017 15:43

Birçok kişinin çocukluk kahramanları olan Minik Kuş, Kurabiye Canavarı, Kırpık, Edi ve Büdü'nün artık Susam Sokağı'nda yeni bir komşusu var.

Diziye turuncu saçlı küçük bir kız çocuğu olan Julia da katıldı.

Susam Sokağı'nın yapımcıları genç izleyicilere otizmi anlatmak için Julia karakterinin etkili olacağını düşünüyor.

Programın yazarlarından Christine Ferraro, CBS'te yayınlanan 60 Dakika adlı programda, "Başlangıçtaki tartışma bunu nasıl yapacağımız konusundaydı. 'Bunu nasıl yaparız? Otizmle ilgili nasıl konuşabiliriz?' Bunu yapmak kolay değil çünkü otizmi olan herkes bunu farklı bir şekilde tecrübe ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

İlk programda Minik Kuş'la tanıştığında Julia onu görmezden geliyor. Daha sonra kafası karışan Minik Kuş, Julia'nın onu sevmediğini düşünürken diğer kuklalar, yanına gelip Julia'nın 'sadece birazcık farklı düşündüğünü, 'çak bir beşlik' gibi isteklere hemen karşılık vermeyebileceğini' anlatıp Minik Kuş'u ikna ediyorlar.

Çocuklar bir oyun oynamaya başladığında ise Julia heyecanla hoplayıp zıplıyor.

Diğer çocuklar Julia'yı dışlamak yerine hoplanıp zıplanan başka bir oyun oynamaya başlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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