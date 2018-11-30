Otizmli çocuklarını okuldan alacaklarını duyurmuşlardı; Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sedef Erken ve Ogün Sanlısoy ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dönemde başlayan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların örgün eğitimde yaşadığı sorunlara dair ailelere bir araya gelme ve neler yapılabileceğini konuşma çağrısının ardından İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, müzisyen Ogün Sanlısoy ve otizmli çocukları Ozan Barış Sanlısoy ile bir araya geldi.

"Biraz şaşırdığımı söyleyebilirim"

Erken, görüşmenin ardından sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Bugün Milli Eğitim Bakanımız Sn.Ziya Selçuk ile görüştük. Kendisine son 10 yıllık çalışmalarımızın bir özetini ve 2 haftadır ilettiğiniz otizme dair tüm konuları raporlar ve notlar halinde ilettik. Nazik daveti ve ayırdığı vakti için çok teşekkür ederiz.

Başlangıçta 5 dakikalık bir hal hatır sormadan sonra 1 saate yakın süren, masa başında çalışma toplantısı şeklinde geçen görüşmede bendeniz çalışkuşu kendisini epeyce yordum sanıyorum. Her zamanki gibi tır tır vır vır anlattım, anlattım, sabırla dinledi dinledi dinledi. Notlar aldı.

Daha sonra kendisi de konuyla ilgili bugüne kadarki çalışmalarından ve deneyimlerinden bahsetti. Eğitimci olduğunu biliyordum ama otizm konusuna bu kadar geniş bir vizyondan bu denli hakim olduğunu bilmiyordum, açıkçası bu anlamda biraz şaşırdığımı söyleyebilirim.

Kaynaştırma, özel eğitim sınıfları, oçemler, özel okulların otizmliye kontenjan açması, öğretmen eğitimleri, aile eğitimleri, eğitimci eğitimleri, kurslar, özel eğitimci atamaları, sivil toplum çalışmaları, rehabilitasyon, otizmin diğer ülkelerdeki durumu dahil her şey konuşuldu."

Ne olmuştu?

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken, otizmli çocuğunun eğitim sisteminde yaşadığı sorunları paylaşarak oğlunu örgün eğitimden alıp evde kendi imkânlarıyla eğitime devam edeceklerini söyledi. Erken, “Çocuklarımızın yerinin orası olmadığını düşünüyorlar" dedi.

Açıklamanın ardından Erken ve Sanlısoy'u Twitter'dan etiketleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. @SedefErken ve @osanlisoy bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar... " dedi.

Erken de Bakan Selçuk'a, "Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım Sayın Bakanım; çünkü sadece Ozan yok, Arda var, Sinan var, Merve var, Efe var, Yiğit var, 500 bin otizmli birey var, 4 milyon aileleri var, hepsi için konuşalım ve ele ele verelim. Bu ülke hepimizin, saygılarımla" yanıtını verdi. Beklenen görüşme bugün Ankara'da gerçekleşti.