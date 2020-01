'Otizmli çocuklar devlet okullarında dışlanıyor' iddiası

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Otizm Derneği Başkanı Dudu Karaman Dinç, otizmli çocukların devlet okullarında eğitim görmesinin önünü açan kaynaştırma programında büyük eksikliklerinin bulunduğunu belirterek, otizmli çocukların okullarında dışlandığını söyledi.

Denizli\'de 3 yıl önce kurulan Denizli Otizm Derneği\'ne tahsis edilen binada otizmli çocuklar ve aileleri için eğitime destek faaliyetlerini sürdürüyor. Dernekte, otizmli çocuklar yaz tatili süresince özel eğitmenler tarafından çeşitli eğitim programlarına tabi tutuldu. Tatilin sona ermesi ardından, otizmli çocukların devlet okullarında eğitim görmesini sağlayan kaynaştırma programı tartışmaları ise yeniden gündeme geldi. 60 üyesi bulunan Denizli Otizm Derneği\'nin Başkanı Dudu Karaman Dinç, otizmli çocukların devlet okullarında okumasını sağlayan kaynaştırma programını uygulamada eksiklerin bulunduğunu söyledi. Otizmli çocukların devlet okullarında dışlandığını iddia eden Dinç, şöyle konuştu:

\"Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Otizmli çocuklarda diğer çocuklar gibi okula gitmeyi bekliyor ama bizim bu konuda yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Türkiye\'de çok yeterli bir mevzuata sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaştırmayı destekleyen bir yapıya sahip. Fakat mevzuatın bu iyiliği uygulamaya yansımıyor. Okullarda çocuklar ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Otizmli çocuklar bir kere kaynaştırma öğrencisi olarak okula gidebilme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Okula kaynaştırma öğrencisi olarak gittiklerinde bu kez de öğretmenler ve diğer veliler tarafından istenmeyebiliyorlar. \'Bu çocuğun yeri burası değil\' düşüncesi hakim oluyor. Yani herkes otizmli çocukların bir başka yerde olmasını istiyor.\"

\'KAYNAŞTIRMA PROGRAMININ BÜTÜN YÜKÜ DE AİLELERİN SIRTINDA KALIYOR\'

Türkiye\'de 18 yaş altında 382 bin civarında otizmli birey olduğunu, Dinç, şöyle dedi:

\"Otizmli bireylerin okullaşma oranının ise yüzde 10\'a bile ulaşamamaktadır. Türkiye\'de çocuğu otizmli olup, bunu gizleyen aileler var. Bunun sebebi toplumdan dışlanma korkusu. Kaynaştırma programı var. Ancak, bunun yükünü aileler çekiyor. Bazı okullar ve bu konuda iyi örnekler var. Türkiye geneline baktığımızda ne yazık ki bu iyi örneklerin sayısı çok fazla değil. Denizli\'de 3 yıl devam ettiği okula 4\'üncü yılda gidemeyen bir çocuğumuz var. Kaynaştırma raporu iptal edilen çocuklar var. Devlet 36 ayı geçmiş her çocuğa eğitim sağlamakla yükümlüdür. Ne yazık ki mevzuatta var olanlar uygulanmıyor. Kaynaştırma programının bütün yükü de ailelerin sırtında kalıyor. Türkiye\'de otizmli çocuklar dışlanmaya maruz kalıyor. Eğitim her çocuğun hakkıdır. Otizmli çocuklar kaynaştırma öğrencisi olduğunda ancak, gelişim gösterebilir. Çünkü akranlarından öğrenecekleri çok şey var.\"

\'TOPLUMDAN DIŞLANMA SIKINTISI YAŞIYORLAR\'

Otizmli bir bireyin topluma entegre olabilmesi için, toplumun içinde olması gerektiğine dikkati çeken Dinç, şöyle devam etti:

\"Bu çocuklar başka bir yere gidince sorun çözülecekmiş gibi düşünülüyor. Aileler zaten çocuklarla ilgili sıkıntıları çözmek için maddi manevi her türlü yükü çekiyorlar bir de bunun yanı sıra toplumdan dışlanmanın, eğitimin dışında kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Otizmli bireyin kaynaştırmaya devam etmesi sadece onun yararına değildir. Sınıftaki diğer çocuklar içinde faydalıdır. Çünkü farklı olanla yaşamayı ve hoşgörüyü öğrenirler. Bu da onları hayatta daha iyi insan yapar. Velilerin ve öğretmenlerin istemediği otizmli bu çocuklar, aslında toplumun her kesiminin gelişimi için yararlıdır.\"



FOTOĞRAFLI