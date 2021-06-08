Otizmli 10 yaşındaki Kuzey Kaan'ı darbeden kargocuya 5 bin lira ceza

Antalya'nın Serik ilçesinde atipik otizmli Kuzey Kaan Saka'yı (10), cep telefonuyla fotoğrafını çektiği gerekçesiyle döven kargo görevlisi Kasım Tökmeci'ye tutuksuz yargılandığı davada 5 bin lira adli para cezası verildi. Aile karardan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, ÇOCUKÇA Derneği Başkanı ve ailenin avukatı Buğra Kağan Oğuz, "Bize göre adalet tecelli etti. Sanık üst hadden cezalandırıldı" dedi.



Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan zabıta memuru Hakan Saka ve Saniye Saka'nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, 13 Ocak günü saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisi Kasım Tökmeci'nin fotoğrafını çekti. Duruma sinirlenen kargo görevlisi Kasım Tökmeci, Kuzey Kaan'ı itekleyip, apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan Saniye Saka, oğlunun yanına geldi. Durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen Hakan Saka, oğlunu darbeden kargo görevlisi Kasım Tökmeci hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kargo görevlisi Kasım Tökmeci, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı.

5 bin lira adli para cezası

Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan Kasım Tökmeci, bugün Serik 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Kasım Tökmeci, Saka ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Kasım Tökmeci'ye, 5 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Kasım Tökmeci'nin daha önce 'yaralama' suçundan dolayı aldığı cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının da kaldırılması konusunda ilgili mahkemeye bildirimde bulunulmasını kararlaştırdı.

"Bizi mutlu eden bir karar çıktı"

Duruşmanın çıkışında gazetecilere konuşan Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Başkanı ve Saka ailesinin avukatı Buğra Kaan Oğuz, "Bizi mutlu eden bir karar çıktı. Çünkü şahsın işlemiş olduğu fiilin cezası biraz az olsa da mahkeme sanığın daha üst sınırdan cezalandırmasına karar verdi. Bu kararda da mağdurun otizmli olmasına, kendisini savunamayacak durumda olmasına ve buna rağmen şiddete maruz kalmasına da değinildi. Bu da çok güzel. Mahkemede hem Cumhuriyet Savcısı bu yönde mütalaada bulundu hem de mahkeme bu yönde karar verdi. Bu yönde çok mutluyuz. Bize göre adalet tecelli etti. Sanık üst hadden para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca daha önceden işlemiş olduğu 'yaralama' fiilinden 'hükmün açıklamasının geri bırakılmasına' şeklinde verilmiş karar vardı. Mahkeme tarafından ona da bildirimde bulunulmasına karar verildi. Oradan da muhtemelen ceza alacaktır. Bugün adalet yerini bulduğu için çocuğumuz adına mutluyuz. İnşallah bundan sonra böyle şeyler tekrarlanmamasını ümit ediyoruz" dedi.

"Adalet yerini buldu"

Anne Saniye Saka ise, "Mutluyuz, adalet yerini buldu. Otizmli çocuklara bir daha bu şekilde davranılmaması için biraz gözdağı verilmiş oldu. Her şekilde mutluyuz" diye konuştu. Baba Hakan Saka da, "Adalet yerini bulduğu için çok memnunuz. Kimse bir daha bu çocuklarımıza böyle davranmasın. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi. (DHA)