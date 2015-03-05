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Sağlık

Otizmin nedeni genetik mi ?

Araştırmacılar, otizme katkıda bulunan yüzlerce gen olabileceğini belirtiyor

05 Mart 2015 20:21

Tıbbi Araştırma Konseyi 'nin 516 ikiz üzerindeki çalışması otizm vakalarının %74-98'inin genetik yapıdan kaynaklandığını gösteriyor.

King's College London ekibi gençlerin 181'inde otizm olduğunu, ancak oranın aynı DNA'yı paylaşan tek yumurta ikizlerinde çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

JAMA Psikiyatri'ye konuşan araştırmacılar, yüzlerce olmasa da onlarca genin etkisi olduğunu ve çevresel faktörleri tamamen göz ardı etmediklerini anlattı.

 

Artan farkındalık

 

BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, otizmin teşhisi zor olabilir. Bu hastalıkta tek bir bozukluk yerine bir dizi belirti söz konusu. Ve şiddeti kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir.

Araştırmacı Dr Francesca Happe, mükemmel olmasa da, tüm kanıtların genlerin otizmde düşünülenden daha büyük bir rol oynadığına işaret ettiğini söyledi ve ekledi:

"Bulgularımız çevresel faktörlerin etkisinin daha küçük olduğunu gösteriyor. Bu önemli çünkü bazı ebeveynler yüksek kirlilik gibi şeylerin otizme neden olabileceğinden endişe ediyor."

"Genel kanı, tanıda günümüzdeki artışın, artan farkındalıktan kaynaklandığı yönünde."

 

Eksiksiz bir yaşam

 

Dr. Happe geçmişte bir öğrenme güçlüğü olarak nitelenmiş vakalara şimdi doğru olarak otizm tanısı konulduğunu da söyledi.

Happe "Otistik özelliklere katkıda bulunan genler yüzlerce olabilir" dedi.

Ulusal Otizm Derneği'nden Dr. Judith Brown ise şunları söyledi: "Otizm genlerin sadece diğer genler ile değil genetik olmayan faktörlerle de etkileşimde bulunduğu, son derece karmaşık bir meseledir."

"Ancak, otizme neyin yol açtığını bilmemize daha uzun bir yol var."

"Bu hastalığı olan insanlar, aileleri ve bakıcıları için en önemlisi eksiksiz bir yaşam sürmelerini sağlayacak desteğin verilmesidir."

 

Tıbbi Araştırma Konseyi

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