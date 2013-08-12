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Sağlık

Otizmin erken teşhisi için kan testi geliştirildi

Otizmin, 1 yaşından itibaren teşhis edilebilmesini sağlayan kan testi geliştirildi

12 Ağustos 2013 04:15

 

ABD'deki California Üniversitesinden Eric Courchesne, otizme yol açan birçok gen belirlediklerini ve bunların birbiriyle ilişkisinin otizmi nasıl tetiklediğnii anladıklarını belirtti. 
Courchesne, gebeliğin 4, 5 ve 6. haftasında, bazı genlerin beyin hücrelerinin fazla ya da az üretilmesine neden olduğunu, aralarındaki bağı etkilediğini vurguladı.
Bilim adamı, 1 yaşından itibaren çocuklarda otizmin biyolojik göstergesini oluşturan 4 genin de belirlendiğini ifade ederek, geliştirilen kan testiyle bazı genlerde mutasyonların olup olmadığının anlaşılabileceğine ve otizmin böylece erken teşhis edilebileceğine dikkati çekti.
Testin, gelecek yıldan itibaren uygulanabileceği açıklandı.

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