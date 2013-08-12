Otizmin erken teşhisi için kan testi geliştirildi

ABD'deki California Üniversitesinden Eric Courchesne, otizme yol açan birçok gen belirlediklerini ve bunların birbiriyle ilişkisinin otizmi nasıl tetiklediğnii anladıklarını belirtti.

Courchesne, gebeliğin 4, 5 ve 6. haftasında, bazı genlerin beyin hücrelerinin fazla ya da az üretilmesine neden olduğunu, aralarındaki bağı etkilediğini vurguladı.

Bilim adamı, 1 yaşından itibaren çocuklarda otizmin biyolojik göstergesini oluşturan 4 genin de belirlendiğini ifade ederek, geliştirilen kan testiyle bazı genlerde mutasyonların olup olmadığının anlaşılabileceğine ve otizmin böylece erken teşhis edilebileceğine dikkati çekti.

Testin, gelecek yıldan itibaren uygulanabileceği açıklandı.