Otizm sendromlu çocuklar için anaokulu tasarlandı

Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla otizm sendromlu çocuklara özel otizm anaokulu tasarladı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kağıthane Şubesi, “Kağıthane Otizm Anaokulu\" projesi için İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileriyle birlikte değişik alternatiflerde okul tasarımı hazırladı.

\"OTİZM SENDROMLU ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ODALAR TASARLANDI\"

Söz konusu projeyle ilgili bilgiler veren İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rana Kutlu, otizm sendromlu çocuklar için duyusal bütünleme odası, rahatlama odası gibi odalar tasarladıklarını belirtti ve şunları söyledi, \"Otizmli çocuğun kriz geçirdiği anda onun sakinleşmesi için belli bir süreye ihtiyaç var. O enerjisini atması için hazırlanılan özel odalar, onları her türlü tehlikeden koruyacak, etrafı özel kumaşlarla kaplanmış alanlar. Duyu bütünleme odaları ise duyularını geliştirecek. Duyu bütünleme odası aslında beş duyu organına hitap eden doku, şekil, ışık veaynalama tekniklerinin birlikte kullanıldığı özel alanlar, özel sınıflar diyelim. Ayrıca diğer anaokullarından farklı olarak bu okulda genel sınıfların öğrenci sınıfları maksimum 6 kişi ile sabitlendi. Dört ve altı kişilik grup sınıflar oluşturuldu. Bu tabii çok yer kaplayan bir organizasyon; metrekare götürüyor ama sonuçta özel çocuklar oldukları için onların grup eğitimlerini daha az sayıda öğrenciyle daha kaliteli bir şekildealmaları adına böyle hazırladık. Bununla birlikte sosyal alanlar, yemekhane alanı ve oyun alanları, aslında hep farklı fonksiyonların bir araya geldiği, çok amaçlı kullanımlara olanak sundu. Kimi projelerimizde masal dünyasından hareket ettik; masal kahramanlarını kullandık. Kimi projemizde de doğaya ağırlık verip, bitki yetiştirerek toprakla haşır neşir olabilecekleri bir konsept geliştirdik. Kimi projemizde ise yine doğadan hayvanlarla iletişlimi kuvvetlendirdik, hayvanları projenin içerisine dahil ettik. Böylece bu projeyle birlikte birbirinden farklı konseptler bütünü oluşturmuş olduk.\"

\"GENÇLERDEN ÇOK GÜZEL FİKİRLER ÇIKTI\"

İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Sevinç Ormancı ise otizm sendromlu çocukların çok hassas çocuklar olduklarını, Einstein\'in bile otizm sendromlu olduğunun düşünüldüğünü hatırlattı ve otizmli çocukların hayal dünyalarını kırmadan bir şeyler tasarlamaya çalıştıklarını belirtti. Ormancı: “Aslında onlardaki o hassasiyetin değerini bilerek ilerlemeye çalıştık. Projelerimizde, onlara sevgiyle, şefkatle yaklaşıp, tüm bunlara dikkat ederek hareket ettik. Türkiye Yardım Sevenler Derneği, burada çıkan projelerden fikirler alacak. Çünkü gençler çok güzel fikirlerle, çok güzel tasarımlarhazırladı\" dedi.

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