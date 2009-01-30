Otistik oğlu için Başbakan’a mektup yazdı

Hatay'da 12 yaşındaki otistik oğlunun eğitimi ve tedavisi için eşinin başka bir kente tayini konusunda Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten gerekli desteği göremediğini iddia eden kadın, şimdi de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla derdine çare bulmaya çalışıyor.



Mine Kartal (28), yaptığı açıklamada, eşi Aziz Kartal'ın 13 yıldır Antakya Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yaptığını, 8 yıldır da başka bir yere tayininin çıkarılması için çalıştığını söyledi.



Kentte otistik oğlu Deniz'in eğitim alabileceği okul bulunmaması nedeniyle yaklaşık 5 ay önce Hatay'a gelen Bakan Hüseyin Çelik'ten yardım istediklerini ifade eden Kartal, bakandan eşinin tayini için olumlu yanıt aldığını ancak bu konuyla ilgili başka hiçbir şey yapılmadığını savundu.



Oğlunun her geçen gün büyüdüğünü ve ergenlik çağına girdiğini söyleyen Kartal, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar oğluma kendi çabamla bir şeyler öğretmeye çalıştım. Ancak Deniz ergenlik dönemine girdi, çok sinirli, saldırgan bir yapıya sahip oldu. Artık oğlumu hiçbir şekilde eğitemiyorum. Bakan Çelik, eşimin tayinini istediğimiz kentlere çıkaracağını söylemişti. Fakat bakana eşim Aziz'in istediği kentleri yazarak göndermemize rağmen bu illerle ilgili hiçbir yanıt çıkmaması bizi yıktı. Bakan eşime sadece isterse İstanbul'a tayinini yapabileceğini söyledi. İstanbul'u da bir öğretmen maaşıyla geçinemeyeceğimiz için kabul etmedik. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Dayanacak halim ve gücüm kalmadı."



‘Son umudum Başbakan’



Mine Kartal, şu an oğlu Deniz'i otistik engelliler yerine bedensel ve zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü bir okula göndermek zorunda kaldığını söyledi.



Oğlunun bu okulda sadece oyun oynadığını, hiçbir eğitim alamadığını vurgulayan Kartal, "Okul oğluma uygun olmasa da gönderiyorum. Çünkü orada en azından kendi yaşıtlarıyla oynayarak vakit geçiriyor. Ben de evde biraz olsun kafamı dinliyorum. Ancak okulda öğretmenleri çok iyi olmasına rağmen Deniz'in rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiller. Oğlum gün geçtikçe daha kötüye gidiyor" diye konuştu.



Son umudunun Başbakan Erdoğan olduğunu belirten Kartal, çektiği bütün sıkıntıları mektubunda anlattığını, bir anne olarak sadece oğlunun eğitimi ve tedavisi için yardım beklediğini kaydetti.



Bütün çabasının Deniz'in eğitilerek topluma kazandırılması olduğunu ifade eden Kartal, Antakya Merkez Postanesi'nden Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektuba olumlu yanıt beklediğini bildirdi.



Mine Kartal, geçen yıl 9 Eylül'de Erol Bilecik tarafından yaptırılan 30 derslikli Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'nin açılışı için Hatay'a gelen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e oğlu Deniz'in durumunu anlatarak, öğretmen olan eşinin uygun bir yere tayini konusunda yardım istemişti. Bakan Çelik, Kartal'a sorunuyla ilgileneceği sözünü vermişti.



(AA)

