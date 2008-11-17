Ankara Otistik Bireyler Derneği (ANOBDER) ile Gazi Üniversitesi Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Merkezi (GÜDAK) işbirliğiyle otistik çocuklara spor eğitimi verilecek.



Proje kapsamında 40 otistik çocuk, 6 ay süreyle yeteneklerine göre futbol, basketbol ve plates eğitimi alacak. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitimcilerinden oluşan gönüllü 41 eğitimci, çocuklarla birebir ilgilenecek.



Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor salonunda düzenlenen törenle, gönüllü öğrencilere "eğitici sertifikası" verdi. Prof. Dr. Ayhan, yaptığı açıklamada, toplumda özel eğitime ihtiyaç duyanların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkati çekerek, Ankara'da yaklaşık 5 bin otistik gencin yaşadığını söyledi.



Bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Gazi Üniversitesi olarak gençlerimize ve ailelerine nasıl yardım edebiliriz diye düşündük ve bu projeyi gerçekleştirdik" dedi. Özel durumları gereği her otistik çocukla bir öğretmenin ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, Beden Eğitimi ve Spor Yükekokulundan 41 gönüllü öğrencinin bu işe talip olduğunu anlattı.



Ayhan, gönüllü öğrencilere eğitim verdiklerini kaydederek, "Amacımız sivil inisiyatife, eğitim öğretim kurumlarına öncülük ederek onları bu alanda çalışmaya teşvik etmek" diye konuştu.



ANOBDER Başkanı Cengizhan Soneren de otistik çocukların yakın çevreleriyle çok iyi ilişkiler kursalar da sosyal alanlara girdiklerinde zorlandıklarını söyledi. Soneren, projeyi bu çocukları sosyal hayata katmak amacıyla başlattıklarını belirterek, "Çocuklarımız eğitici ağabey ve ablalarını örnek alıyorlar. Umduğumuzdan da çabuk şekilde adaptasyon sağlıyorlar" dedi





