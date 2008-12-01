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Sağlık

Otistik çocuklar sesleri daha geç algılıyor

Otistik çocukların, sesleri normal çocuklardan daha geç algıladığı belirtildi.

01 Aralık 2008 02:00

Otistik çocukların, sesleri normal çocuklardan daha geç algıladığı belirtildi. 

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ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Çocuk Hastanesi Radyoloji Bölümü tarafından yürütülen araştırmaya göre, otistik çocuklar sesleri normal çocuklara kıyasla saniyenin küçük bir parçası kadar daha geç algılıyor. Uzmanlara göre bu bilgi, otizmle bağlantılı olan iletişim problemlerinin sebebini açıklamaya yardımcı olabilir.

Çalışmayı yürüten Timothy Roberts ve ekibinin 6-15 yaşları arasındaki 30 otistik çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada, çocuklara ses ve heceler dinletildi ve bu sırada beyinlerinin elektriksel impulsları tarafından üretilen küçük manyetik alan gözlemlendi. Özel bir cihazla beyin faaliyetleri tespit edilen çocukların, sesleri normal çocuklara kıyasla daha geç algıladıkları görüldü.

Algılama süresindeki geriliğin çok küçük bir zaman dilimi olmasına rağmen, her bir sesin bu şekilde algılandığında konuşmak ya da insanların söylediklerini anlamanın büyük bir zorluğa dönüşebileceğine dikkat çeken Roberts, "Düşünün ki her bir heceyi anlamanız normalden biraz uzun sürüyor. Cümlenin sonuna geldiğinizde kafanız çok karışmış olur" diye konuştu.

Söz konusu gecikmenin otizm hastalarını teşhis etmek için bir işaret olduğunu düşündüklerini belirten Roberts, "Elde ettiğimiz sonuçlar, otizmin beyindeki bir bağlantı problemi olduğu yönündeki teoriyi kanıtlayacak nitelikte" dedi.

Başkalarıyla iletişim kurmada zorluk çekme olarak tanınan otizm, ABD'de her 150 çocuktan birinde görülüyor.

(AA)

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