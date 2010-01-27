Ötenaziye yardım eden anne beraat etti

T24- 17 yıldır MS hastası olan İngiliz kıza intihar etmesi için yardımcı olan annesi, mahkemece ’çocuğunun iyiliğini düşündüğü’ gerekçesiyle beraat ettirildi.







İngiltere'de 2 yıldır devam eden “ötenazi”ye yardım davası sonuçlandı. Kızının intihar etmesine yardımcı olan ve bu yüzden hakkında 14 yıl hapis istenen anne beraat etti. Kay Gilderdale, hayatının 17 yılını beynin vücut üzerinde hakimiyetini kaybetmesine neden olan MS hastası kızına bakmakla geçirdi. Yatağa bağlı yaşayan ve acılar içinde kıvranan kızı Lynn iki yıl önce artık yaşamak istemediğini söyledi. Annesi de kızına hayatına son vermesi için 420 miligram morfin verdi. Lynn, kendisine morfini enjekte etti ve yaşamını yitirdi. Anneye “cinayete teşebbüs” davası açıldı. Kay’in mahkemede verdiği ifade yürekleri burktu: “Kızım ölürken sanki birileri kalbimi söküp alıyor gibi hissettim.“ İki yıl süren davada karar dün çıktı. Mahkeme ”Kızına bağlı anne, kendi çıkarı için hareket etmedi, sadece yavrusunun iyiliğini düşündü“ sonucuna vararak kadını beraat ettirdi.