Ötenaziye onay alan ilk Türk

Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde 5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren 25 yıllık resim öğretmeni Tuğrul Cankurt'un ötenazi isteği İsviçre'deki bir kilinik tarafından 04 Mart 2009 tarihinde kabul edildi.



Ötenazi isteği kabul edilen ilk Türk olan Cankurt, ötenazi istemenin bir insan hakkı olduğunu belirterek, "Boynundan aşağı tutmayan birinin ölümü istemesi kadar normal bişey yok. Ölmek benim hakkım ve o hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Ötenazi istemesinden sonra birçok çevreden tepki aldığını kaydeden Cankurt, "Bana tepki gösterip 'O zaman intihar et' diyorlar. Ancak benim ne durumda olduğumu intihar bile edemiyeceğimi bilmiyorlar. Bilselerde benden bunu istemezlerdi, çünkü boynumdan aşağısı tutmuyor. Ayrıca bazılarıda dinen günah olduğunu ve bunun bir imtihan olduğunu söylüyorlar. Ancak bence asıl imtihanı bu ülkeyi yönetenler veriyor. Milyonlarca felçliyi kaderiyle, ölümle başbaşa bırakan bu ülkenin yöneticileri asıl imtihandan geçiyor" dedi.



Ötenazi isteğinin ailesi tarafından olumlu karşılanmadığını, onlar için çok zor bir durum olduğunu bildiğini kaydeden Cankurt, "Onları üzsem de beni anlayacaklarını biliyorum" dedi.



Ötenazi yapmak isteyen öğretmen Tuğrul Cankurt, bu işlem için ilişkiye girdiği derneğin kendisinden üye olmasını talep ettiğini belirterek, "Ben de gerekli işlemlere başladım. Bundan bir süre önce bir İngiliz profesöre de böyle bir uygulama yapıldı. Televizyonda yayınlandı." dedi.



Cankurt, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli olan işlemlerin yapılacağı açıklamasıyla ilgili ise, "Bu bana ciddi ve inandırıcı gelmiyor. Benden sonra bunu ciddiye alıp, bir şey yaparlarsa boşu boşuna ölmemişim derim." ifadesini kullandı.



Derneğe üyelik için 200 frank, ötenazi içinse 6 bin 700 frank talep ediliyor. Refakatçi ile gidilmesi halinde ise bu miktar 15 bin TL'ye kadar yükseliyor" diye konuştu.

