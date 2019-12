-''OTELLO'' 11 ARALIKTA SÜRREYYA OPERASI'NDA İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - İstanbullu sanatseverler, bu hafta çeşitli kültür ve sanat etkinliğini izleme imkanı bulacak. William Wharton'un filme de çevrilen efsane romanı ''Birdy'', bu kez tiyatro uyarlamasıyla yarın Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Savaştan geri dönen iki yakın arkadaştan birisinin fiziksel olarak yaralar alması, diğerinin savaş travmasını atlatamayarak özgürlüğünü kafasının içindeki kuş imgesiyle yaşamasını anlatan oyunu, Atilla Şendil yönetiyor. Erdoğan Ersever, Can Yılmaz, Kerim Altunbaşak, Emre Çakman, Onur Demircan ve Hakan Yufkacıgil'in oynadığı oyun, 19 Aralıka kadar izlenebilecek. Seyyar Sahne, Oğuz Atay'ın romanı ''Tehlikeli Oyunlar'' ile yarın İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Celal Mordeniz'in yönettiği, Erdem Şenocak'ın tek kişilik bir performans sergilediği oyunda, Hikmet Benol karakterinin varoluş mücadelesi üzerinde şekillenen durumlar izleyiciye anlatılıyor. Yine aynı gün ''Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye'' isimli oyun, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Savaş Dinçel'in, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Sait Faik'in öykülerinden, anılarından ve yazılarından yola çıkarak derlediği İstanbul, Ergün Işıldar'ın yönetimi ve Naşit Özcan'nın oyunculuğunda sahnelenecek. Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nun sahnelediği ''Bu Para Başka Para'', yarın Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyircilerinin karşısına çıkacak. Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Hakan Akın, Esin Karakaya, Hüseyin Erkanlı ve Cevher Güzey gibi isimlerin rol alacağı oyunda, içi para dolu bir çanta ile başka bir çantanın karışması sonucu oluşan komik olaylar anlatılıyor. Aynı gün sahnelenecek bir başka oyun olan ''Gül'e Ağıt'', Müşfik Kenter Sahnesi'nde oynanacak. ''Namus'' ya da ''aşk'' kılıfıyla öldürülen kadınların Türkiye'deki simgesi haline gelen ''Güldünya''nın yaşadıklarından yola çıkarak yazılan oyun, ''yasa'', ''töre'', ''gelenek'', ''ahlak'' ve ''mahalle baskısı'' gibi kavramları sorguluyor. Abdullah Cabaluz'un yönettiği ''Martı'', 13 Aralıkta Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Anton Çehov'un ve dünya tiyatro tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen ''Martı''da, yıkılmaya yüz tutmuş çarlık Rusyasının son dönemlerinde kentleşme ve sanayileşmenin getirdiği değişimin, bunalıma sürüklediği aydınlar ve küçük burjuva sınıfı konu ediliyor. -KONSER- Müzik adamlarından Erkan Oğur'un, Anadolu ezgilerinin vazgeçilmez çalgısı kemençe üstadı Derya Türkan ile vereceği konser, 13 Aralıkta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek. ''Fuad'' albümüyle başlayan müzikal birlikteliklerini sürdürmeyi hedefleyen Oğur ve Türkan, ''Uzaktaki Müzik'' adını verdikleri bu ilk düet performanslarında, geleneksel eserlerin yanı sıra kendi bestelerini ve doğaçlamalarını dinleyicilere sunacak. Myspace trip-hop listelerinde bir milyondan fazla kez dinlenerek rekor kıran Ella Montclare, yarın akşam Roxy'de konser verecek. Müzik eleştirmenleri tarafından Massive Attack ve Bat for Lashes'ın bir araya gelmiş hali olarak nitelendirilen Montclare, değişik sahne performansıyla hayranlarına müzik ziyafeti sunacak. Günümüzde en yaratıcı ve yenilikçi Flamenko piyano virtüozlerinden biri olarak gösterilen David Pena Dorantes, 11 Aralıkta CRR Konser Salonu'nda dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Pastora Galvan ve Joaquin Grilo gibi ünlü flamenko dansçılarıyla sahne alacak olan Dorantes, müzikleri ve dansçılarıyla oluşturduğu kompozisyonları İstanbullu müzikseverlere sunacak. Büyük Anadolu Rock Kardeşliği, 14 Aralıkta Monc Live Suadiye'de rock müzik sevenlerle buluşacak. Cem Karaca ve Barış Manço gibi ünlü isimlerin izinden giderek kendine has bir tarz yakalayan grup, psikolojik ya da etnik rock adıyla anılan tarzda yaptıkları bestelerle, doğanın talanı, savaş, açlık, yoksulluk gibi sosyal konuları, yaptıkları müziklerle dinleyicilerine anlatmayı amaçlıyor. Divan Consort, 16 Aralıkta Borusan Müzik Evi'nde vereceği konserle, 9 klasik müzik sanatçısını İstanbullular ile buluşturacak. Los Angeles'ta kurulan Divan Consort, 20. yüzyılın önemli yapıtlarının yanı sıra yeni yazılmış müzikleri de dinleyicileriyle paylaşacak. -OPERA VE BALE- Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in önde gelen eserlerinden ''Othello'', 11 Aralıkta Kadıköy Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Başarılı bir komutan olan Othello'nun karısı Desdemona ile yaşadığı aşkın etrafında meydana gelen entrikaların modern dansla sahnelendiği oyunda izleyiciler, Giuseppe Verdi ve Michael Galasso'nun başarılı müziklerinin baleyle bütünleşmesini izleme fırsatı bulacak. Erdal Uğurlu'nun sahneye koyduğu bale oyunu ''Dört Duvar'', 14 Aralıkta Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek. Zamanı ve yeri belli olmayan işgal altındaki bir bölge ve o bölgede yaşayan insanları anlatan bir durum oyunu olan ''Dört Duvar'', geniş oyuncu kadrosuyla bale meraklılarını ağırlayacak. -SERGİ- Ressam Özgül Arslan'ın ''2+1'' adlı sergisi, yarın Mine Sanat Galerisi Asya Mekanı'nda sanatseverlere kapılarını açacak. Sanatçı ikinci kişisel sergisi olan ''2+1''de, annelik duygusunu, disiplinler arası bir tutumla işleyerek, resmin yanı sıra kolaj, fotoğraf ve video gibi alanlardan besleniyor. Arslan'ın Avusturyalı sanatçı Peter Kogler ile birlikte yaptığı ''İstanbul'da Yaşıyor ve Çalışıyor'' isimli 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projesine katılım için ürettiği ''Sabun Köpüğü'' adlı videonun da izlenebileceği sergi, 13 Şubata kadar görülebilecek. Ayten Çetiner'in ''Adaların Tarihi Köşkleri'' isimli resim sergisi, 12 Aralıkta Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde kapılarını sanat ve tarih meraklılarına açacak. Sergi, 20 Aralıka kadar gezilebilecek. Devrim Erbil ve kızı Renk Erbil Martin'in ''Renkli Devrim'' isimli sergisi, 14 Aralıkta Sainte Pulcherie Fransız Lisesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sanatçıların ''Sanat Yaşamla Bütünleşir'' temalı konferansıyla açılacak sergi, 11 Ocaka kadar gezilebilecek.