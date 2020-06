Otellerin ve restoranların açılış tarihi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği otel ve restoranların yeniden açılmasına ilişkin kararın gelecek hafta açıklanacağı iddia edildi. Söz konusu kararda otel ve restoranların 27 Mayıs'tan itibaren kapılarını açacağı belirtildi.

Küresel salgın Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor.

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.

Sertifika alacaklar

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı.

Restoran kuralları

Yeme-içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak: "Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.



Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak.



Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."