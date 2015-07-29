T24 LogoT24 Logo
Çevre

Otellerin ışıkları caretta carettaların kaybolmalarına sebep oluyor

Yavru kaplumbağalar, denizden yansıyan ay ışığıyla denize ulaşabiliyorlar, otellerin ışıkları yüzünden kayboluyorlar

29 Temmuz 2015 21:01

Normal şartlarda iki yılda bir yumurtlayan yetişkin caretta carettalar, Antalya sahillerinde denizle buluşmaya başladı. Lara, Manavgat ve Side bölgelerinde yuvaları bulunan caretta carettalar için acil karartma uygulaması yapılması gerektiği belirtildi. 

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, kuluçka dönemini tamamlayan caretta caretta kaplumbağası yavrularının denize ulaşabilmesi için Antalya ve çevresinde otel ve tatil köylerinde karartma uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yuvalarda 70 ile 80 arasında yumurta olduğunu, bunların birçoğunun denize ulaşmaya çalışırken veya sonrasında kaybolduğunu belirten Doç. Dr. Gökoğlu, caretta carettaların denize ulaşması için ay ışığı ve dalgaların ışığını takip ettiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Doç. Dr. Gökoğlu, caretta caretta yuvaları çevresinde bulunan otel ve tatil köylerinden sahile gelen ışıkların yavruların yönlerini şaşırttığını, denize ulaşmalarını imkansız hale getirdiğini vurguladı.

ETİKETLER

caretta carettaışıkdeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24