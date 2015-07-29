Otellerin ışıkları caretta carettaların kaybolmalarına sebep oluyor

Normal şartlarda iki yılda bir yumurtlayan yetişkin caretta carettalar, Antalya sahillerinde denizle buluşmaya başladı. Lara, Manavgat ve Side bölgelerinde yuvaları bulunan caretta carettalar için acil karartma uygulaması yapılması gerektiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, kuluçka dönemini tamamlayan caretta caretta kaplumbağası yavrularının denize ulaşabilmesi için Antalya ve çevresinde otel ve tatil köylerinde karartma uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yuvalarda 70 ile 80 arasında yumurta olduğunu, bunların birçoğunun denize ulaşmaya çalışırken veya sonrasında kaybolduğunu belirten Doç. Dr. Gökoğlu, caretta carettaların denize ulaşması için ay ışığı ve dalgaların ışığını takip ettiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Doç. Dr. Gökoğlu, caretta caretta yuvaları çevresinde bulunan otel ve tatil köylerinden sahile gelen ışıkların yavruların yönlerini şaşırttığını, denize ulaşmalarını imkansız hale getirdiğini vurguladı.