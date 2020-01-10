"Otellere kimlik fotokopinizi spor salonlarına parmak izinizi vermeyin"

Kişisel verilerin nasıl korunacağı ve saklandığı son dönemlerde en fazla tartışılan konuların başında geliyor. 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre oteller kimlik fotokopisi, kasiyerler cep telefonu numarası, spor salonları parmak izi, işverenler ise din ve ırk gibi bilgileri isteyemez.Kanuna aykırı bilgi, belge isteyen, saklayan, paylaşan ceza alır.
Türkiye’de de 7 Nisan 2016’da yürülüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre işletmelere 2 yıllık bir uyum süreci tanımlanmış 7 Nisan 2018 itibari ile işletmeler bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalmıştı. Ancak 2016’dan bu yana hayati öneme sahip bu konuda hala yanlış uygulamalar devam ediyor.
Doğru bilinen yanlışlar:
Otellerin kimlik fotokopisi alma yetkisi yok. Bu konuda itiraz edin.
Spor salonu gibi yerler izinsiz parmak izi gibi biyometrik verileri alamaz.
Kargoda kimlik numaraları ve ürün açıkca yazılamaz.
İş başvurusunda dahi kimlik fotokopisi verilmesi zorunlu değil. Açık rıza gerekiyor.
Alışveriş yaparken kasada telefon numarası vermeyin. Gönderilen onay kodu ile neyi onayladığını bilmiyorsunuz.
İşverene sizin hakkınızda toplanan belgeleri ne kadar süreyle saklayacağını ve ne amaçla kullanacağını sorun. Özellikle sağlıkla ilgili olan bilgiler.
İş yerinizde kişisel mail adresini kullanmayın. Tüm verileriniz kayıt altına alınabiliyor.
İş yerinde odada kamera olması uygun değil. Ortak alanlarda olabilir.
İşveren personele verdiği aracı mesai saatinden sonra takip edemez. Takip sistemini kapatması gerekiyor.
Banka sizin bilginiz dışında hesap bilgilerinizi paylaşamaz.
Bir arkadaşınızın numarasını başkası ile paylaşamazsınız.
GSM numarası paylaşılamaz
CEP telefonu numaraları da kişisel veri niteliğinde. Günlük yaşamda pek dikkat edilmese de, cep telefonu paylaşımları da sorun çıkarabilecek nitelikte. Bu konuda, kritik de bir güncel Yargıtay kararı var. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Bartın’da görülen bir davada, kadının numarasını, kendisinden izinsiz bir biçimde arkadaşı ile paylaşan kişi hakkında açılan davada verilen beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında, cep telefonu numarasının kişisel veri olduğu, sanığın, bu veriyi izinsiz olarak paylaştığı kaydedildi. Yasaya göre, kişisel verileri hukuka aykırı elde eden ve yayan kişiler 2 yıldan 4 yıla hapis istemi ile yargılanıyor.