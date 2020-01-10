"Otellere kimlik fotokopinizi spor salonlarına parmak izinizi vermeyin"

Kişisel verilerin nasıl korunacağı ve saklandığı son dönemlerde en fazla tartışılan konuların başında geliyor. 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre oteller kimlik fotokopisi, kasiyerler cep telefonu numarası, spor salonları parmak izi, işverenler ise din ve ırk gibi bilgileri isteyemez.Kanuna aykırı bilgi, belge isteyen, saklayan, paylaşan ceza alır.

Türkiye’de de 7 Nisan 2016’da yürülüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre işletmelere 2 yıllık bir uyum süreci tanımlanmış 7 Nisan 2018 itibari ile işletmeler bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalmıştı. Ancak 2016’dan bu yana hayati öneme sahip bu konuda hala yanlış uygulamalar devam ediyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre vatandaşların kişisel verilerini paylaşırken dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Avukat Sefa Karcıoğlu, “Oteller sizden kimlik fotokopisi alamaz ve kimliği tarayıp kopyasını kayıt altında tutamaz. Sadece bilgileri emniyetin sistemine girmesi gerekiyor. Ayrıca iş başvurusunda dahi kimlik fotokopisi vermek zorunda değiliz. Marketlerde alışveriş kasasında telefon numarası vermeyin. Gönderilen onay kodu ile neyi onayladığınızı bilmiyorsunuz. Neye onay verdiğinize emin olun. Spor salonları gibi hizmet satılan yerlerde parmak izi alınamaz ve göz taraması yapılamaz” dedi.