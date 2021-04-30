Otellerde uygulanan KDV düşürüldü

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerinde uygulanan KDV oranı, 1-30 Haziran dönemi için yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Karara göre, geceleme hizmeti için uygulanan yüzde 8 katma değer vergisi (KDV) oranı, 1-30 Haziran arasında yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülecek. Kararın turizmi canlandırmak için alındığı bildirildi.