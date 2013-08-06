Oteller yüzde 100 dolulukta

Bayram tatili nedeniyle Antalya ve bölgesinde pansiyonlarda 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Cuma günü başlayan turistik beldelere tatil göçü devam ederken, Ramazan Bayramı'na birg ün kala Antalya ve çevresinde boş yatak bulmak imkansız hale geldi.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Ramazan Bayramı'nın yurt içi pazarda tatil haftası olarak değerlendirildiğini ve tatil süresinin ortalama 7 gün olarak planlandığını kaydetti. Başta Antalya olmak üzere güney sahilleri ve Ege'de tüm yatakların dolu olduğunu kaydeden Mete Vardar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde 200 bin kişiye ulaşan turizm hareketliliği beklediklerini söyledi. Vardar, Ramazan Bayramı'nın yarattığı hareketliliğin eylül ve ekim aylarında da devam edeceğini aktardı.

Ramazan Bayramı tatilinde ilgi çeken bir diğer paket de kültür turları oldu. Jolly Tur olarak 60 kültür turu programı sunduklarını kaydeden Mete Vardar, bunlar arasında Karadeniz ve Ayvalık turlarına ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı rezervasyonları da yapılmış

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Sururi Çorabatır, Ramazan Bayramı'nda Antalya ve bölgesinde doluluk rakamlarının yüzde 100 bandına ulaştığını söyledi. 7 Ağustos Çarşamba arife günü başlayacak ve pazar günüyle birlikte 4.5 gün sürecek bayram tatilinin sezonun en yoğun olduğu dönem olduğunun altını çizen Çorabatır, "Yerli misafirlerimizin katkısıyla iyi bir bayram dönemi geçireceğiz" dedi. Bayramla birlikte artacak iç pazar hareketliliğinin sonrasında da devam edeceğini belirten Sururi Çorabatır, ekim ayında 9 güne çıkması beklenen Kurban Bayramı'nda da iç pazar açısından benzer bir hareketlilik beklediklerini kaydetti. Başkan Çorabatır, Kurban Bayramı'na yönelik satışların acenteler tarafından nisan ayında yapıldığını söyledi.

Kemer'de boş yatak yok

Bölgelerde ise Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Gül, 3 yıldızlı otellerden 5 yıldızlı otellere kadar Kemer'de yer kalmadığını söyledi. Yüzde 100 doluluk rakamlarının yakalandığı Kemer'de bu durumun bayram sonrası hafta da süreceğine dikkat çeken Başkan Gül, "Kemer, sahip olduğu çarşısıyla yurt içi turizm pazarının en gözde bölgesi olma konumunu sürdürüyor. Bununla birlikte otellerde yerli turisti de içine alan eğlence yapısı Kemer'in yerli turist açısından tercih edilmesini sağlıyor. Bu Ramazan Bayramı'nda da bu durum değişmedi" diye konuştu.

Manavgat yüzde 95 doldu

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği Başkanı Cengiz Haydar Barut, doluluk oranlarının yüzde 95'ler seviyesine ulaştığını söyledi. Özellikle Side başta olmak üzere bölgenin her bütçeye uygun tatil imkanı sunduğunu, pansiyon ve apart otelciliğin hala yaygın olduğunu kaydeden Başkan Barut, Ramazan Bayramı'nın turizmci tabiriyle 'yüksek sezon'da ikinci bir ivme sağladığını kaydetti.

Alanya'da durum

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin bölgesinde gerçekleştirdiği Ramazan Bayramı tatili otel rezervasyon araştırmasının sonuçlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 50 turizm tesisinde yerli turist oranı yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor. Araştırmanın 'münferit tesis' kategorisinde ise bazı otellerde yüzde 40 oranında yerli turist rezervasyonu gerçekleştiği görüldü.

Antalya havalimanı ve otobüs terminali

Antalya'da temmuz ayı rakamlarıyla iç hatlarda 2 bin 73, dış hatlarda 9 bin 329 uçağın iniş yaptığı havalimanında ise başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu şirketleri ek sefer açtı. THY Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna, "Antalya'ya iç ve dış hatlarda 40 sefere THY olarak 8 ek sefer planlıyoruz. Bayramda günlük ortalama 15 bin yolcu kente gelmiş olacak. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle yolcularımızın herhangi bir aksaklık yaşamaması için her türlü tedbiri aldık" diye konuştu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise geri dönüşler için şimdiden 300 ek sefer planlandı. Bu rakamın 350'ye ulaşmasını bekleyen yetkililer, Antalya'dan geri dönüşler için günlük 110 ila 130 otobüsün ek sefer olarak kalkış yapacağını kaydetti.