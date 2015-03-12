Otelini satmak için kompozisyon yarışması açtı

ABD'nin Meine eyaletinde yer alan Center Lovell Inn Otel, sahibi 68 yaşındaki Janice Sage’in emekli olmak isteyince yeni sahibini aramaya başladı. Ancak Bostan’a bir buçuk, Portland’a ise 1 saat 15 dakika uzaklıkta Kezar Gölü çevresine konumlandırılmış 900 bin dolar değerindeki otelin yeni sahibi olmak için çok sıfırlı bir banka hesabına sahip olmanız yetmiyor. 125 dolarlık başvuru ücretini ödeyip katılacağınız kompozisyon yarışmasının sonunda birinci olmanız durumunda otel sahibi olabiliyorsunuz.

Playtusu’nda yer alan habere göre, otelin şu anki sahibi Janice Sage, 1993 yılında benzer bir yarışmayla oteli kazanmış ve 38 yıldır otelin başında duruyor. 68 yaşındaki Sage, ununu elemiş eleğini asmış ve emekliliğine gün sayıyor. Geleneği devam ettirmek isteyen Sage, 7 Mayıs’a kadar gelecek “Otel neden benim olmalı?” başlıklı kompozisyonların tümünü okuyacak ve en iyi 20’sini ikişerli gruplara ayırdıktan sonra adım adım eleyerek birinciye ulaşacak. 21 Mayıs’ta açıklanacak birinci, başlangıç için verilen 20.000 doların sahibi olacak.