Otelin ikinci katından atladı, itfaiye brandasına düştü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de bir otelin ikinci katının penceresinden atlayan Fatma U. (40), itfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Askerli Lojmanlar civarındaki bir otelde meydana geldi. Kaldığı odanın penceresine çıkan Fatma U.\'yı görenler hemen durumu, polis ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis bina etrafında çevre güvenliği alırken, itfaiye görevlileri ise atlama ihtimaline karşı yere havalı branda açtı. Otel odasına çıkan güvenlik görevlileri, kadını intihardan vazgeçirmek için uzun süre çaba sarf etti. Bir türlü ikna edilemeyen Fatma U. polislerin de müdahalesine rağmen pencereden atladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fatma U. itfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştü. Fatma U. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Cep telefonu ile atlama anı kaydedilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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