Otelin 6. katından düşen Suudi genç, 20 gün sonra öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir otelde yakınlarıyla birlikte kalan Suudi Arabistan vatandaşı 21 yaşındaki Shahad Almugren, 6\'ncı kattan düşerek ağır yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 20 günden bu yana tedavi gören Shahad Almugren, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Kent Meydanı yakınındaki bir otelde 12 Eylül günü saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Suudi Arabistan’dan tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Almugren ailesi fertleri 5 gün İstanbul’da kaldıktan sonra Bursa’ya geldi. Kent Meydanı yakınında bulunan bir otele yerleşen aile fertlerinden Shahad Almugren, belirlenmeyen bir nedenle otelin 6\'ncı katından düştü. Aile yakınları tarafından düştüğü fark edilen Almugren, sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Shahad Almugren, durumu ağır olduğu için 1 gün sonra da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Hastanede 20 günden bu yana tedavi gören Shahad Almugren, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı, genç kızın cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



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