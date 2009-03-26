Otelden kaçırıp tecavüz ettiler

Erzurum'da aşırı alkol aldıktan sonra silahla otel bir oteli basan ve kaçırdıkları yabancı kadınlara tecavüz eden 4 kişi yakalandı.



Dün akşam saatlerinde Kongre Caddesi'ndeki bir otele gelen alkollü 4 kişi, burada turist olarak kalan yabancı uyruklu T.S. ve N.C.’yi alarak kaçırdı.



Götürdükleri bir evde kadınlara tecavüz ettiği ileri sürülen T.Ç., H.Ç., Ö.P. ve İ.K. polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.



Tecavüze uğrayan kadınların şikayetçi olduğu 4 kişi, ‘iş yeri dokunulmazlığı ihlali’, ‘tehdit’, ‘zorla alıkoyma’ ve ‘tecavüz’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

