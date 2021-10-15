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Spor

Otelden atılan milli takım futbolcuları sokakta uyudu

Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyurdu

15 Ekim 2021 16:48

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.

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