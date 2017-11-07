Oteldeki yangın panik yarattı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde bulunan bir otelin 3\'üncü katında yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, konaklayanlar panik içerisinde dışarı çıktılar.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Hasanefendi Mahallesi’nde bulunan Sevgi Yolu üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. Otelin 3\'üncü katındaki alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde konaklayanlar korkuyla dışarıya çıktı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, otelde maddi hasar oluştu.

Çevrede panik yaratan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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