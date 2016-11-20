"Otelde WiFi mı istersiniz seks mi?"

Dünya çapındaki otellerde kablosuz internet bağlantısı sağlayan iPass şirketinin, sık seyahat eden insanlar arasında yaptığı araştırma ilginç bir sonuç ortaya koydu. Araştırmaya göre, katılımcıların %40 akşamları odasında WiFi olmasının en büyük ihtiyaç olduğunu dile getirirken, %37'si seks ihtiyacı duyduğunu açıkladı.

Shift Delete'de yer alan habere göre; araştırmaya katılanlara, "otel odasındaki en büyük ihtiyacınız nedir?" sorusunu yönelten şirket, 1700 katılımcısından aldığı cevapları bir rapor haline getirdi.

WiFi mi yoksa seks mi önemli?

Katılımcıların %14'ü ise akşamları otel odasında çikolata bulunmasının en büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ayrıca katılımcıların %72'si, bir seyahat sırasında otel seçerken, oteldeki WiFi'nin kalitesini dikkate aldıklarının da altını çizdi.