'Otelde niye nataşa yok' diye olay çıkardılar

T24- Iğdır'da Kars Caddesi üzerinde bulunan Olimpia Oteli'ne müşteri olarak gelen iki kişi, gecenin ilerleyen saatlerinde "Bu otelde neden Nataşa yok" diye olay çıkardı.





Alkollü oldukları belirtilen İrfan Doğan(32)ve Galip Aktaş(29), saat 22.00 sıralarında otelde kadın göremeyince resepsiyon görevlisi Ali Yaşar'a "Bu otelde neden Nataşa yok. Biz kadın istiyoruz" dediler. Şahıslar, kendilerini kovan resepsiyon görevlisi Ali Yaşar'ın üzerine yürüyüp garson Tolga Çatak'a da saldırdı. Olayda kafasından bıçakla yaralanan Çatak, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Olaydan sonra kaçan saldırganlar Suveren jandarma kontrol mıntıkasında jandarma tarafından yakalandı. Emniyete teslim edilen iki saldırgan bugün mahkemeye çıkarıldı. Kavga anı otelin yanında bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.



