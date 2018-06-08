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Otelde asılı bulunan kızın kimliği belli oldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, otel odasında tavana asılı cesedi bulunan kızın, Suriye uyruklu Badiah K

08 Haziran 2018 16:13

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde, otel odasında tavana asılı cesedi bulunan kızın, Suriye uyruklu Badiah K. (14) olduğu ortaya çıktı. Badiah K.\'nın fuhuşa zorlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Menemen ilçesinde meydana geldi. Belediye merkez binası yakınındaki bir otelin odasında genç bir kız, personel tarafından tavana asılı bulundu. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, genç kızın Suriye uyruklu Badiah K. olduğu tespit edildi. 
Genç kızın fuhuşa sürüklenip, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, Badiah K. ile irtibatta olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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