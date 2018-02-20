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Otelde 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele operasyon düzenledi

20 Şubat 2018 21:38

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda Hellenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ve gümüş bir tas ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda bazı şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.
 
500 BİN DOLARA ANLAŞMA SAĞLANDI
Polis ekipleri, şüphelilerle antikacı kılığında irtibat kurarak tarihi eserleri satın almak istedi. Şüpheliler tarihi eserler karşılığında kendilerini antikacı olarak tanıtan polislere yaklaşık M.Ö. 200\'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen altın taç ve gümüş tası 1 milyon Dolar\'a satmak istedi. Şüpheliler, yapılan pazarlıkla tarihi eserleri 500 bin Dolar\'a satmaya anlaştı. 

\'DİADEM\' VE \'URNE\'
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerle Fatih\'te bir otelde buluşma ayarlayarak operasyon düzenledi. Otele yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan poşetlerde, aralarında Hellenistik döneme ait M.Ö. 200 yıllarına ait olduğu değerlendirilen \'Diadem\' adı verilen altın taç, akik taşlı altın yüzük ve saf gümüşten yapılan \'Urne\' tası ele geçirildi. Polis ekipleri saf gümüşten yapılan \'Urne\' tasının kırılmış olduğunu belirledi. 
 
TARİHİ ESERLER İNCELENECEK
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdiği tarihi eserleri incelemek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne göndereceği öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

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