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Otelcilerden Booking.com itirazı

"Anadolu'da yer alan küçük otellerin tüm kaynakları bir anda kesildi"

06 Nisan 2017 16:57

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Booking.com aleyhine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) tarafından açılan davada mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararını durdurmak için mahkemeye başvurdu. Birlikten yapılan açıklamada "Anadolu'da yer alan küçük otellerin tüm kaynakları bir anda kesildi" dendi.

İnvesting.com'da yer alan habere göre; konuyla ilgili olarak açıklama yapan TÜROB; Türkiye genelinde konaklama sektörünün tamamının olumsuz etkilenmesinin yanında, bu kararla birlikte özellikle pazar paylarının büyük bir kısmını Booking’den sağlayan Anadolu’da yer alan oteller ile Türkiye sathındaki küçük otellerin bir anda tüm kaynaklarının kesildiği belirtildi.

Booking.com’un yasalara aykırılığı tespit edilmesi halinde yanlış/haksız rekabete yol açan uygulamalarını düzeltilmesinin sağlanması gerektiğini kaydedilen açıklamada "Ancak yargılama sürecinin devam etmesine karşın Booking.com’un faaliyetinin durdurulması, Booking.com’dan ziyade sektörü ve vatandaşı cezalandırır nitelikte olmuştur" dendi.

Açıklamada kararın uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik olumsuz algının oluşmasına sebebiyet verdiği ve yasalara aykırı uygulamalarının giderilmesinde sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiği dile getirildi.

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