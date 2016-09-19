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Yaşam

Otel yöneticisinden kötü hizmeti eleştiren müşterilere fırça: Tören mi bekliyorsun, git başka otele!

"Odamızdaki bardakları neden çantanıza koyup götürmüşsünüz"

19 Eylül 2016 20:18

Dünyanın en büyük otel değerlendirme sitelerinden birinde yer alan Marmaris'teki otel yöneticisinin yorum yapan misafirlere verdiği cevaplar, sosyal medyada efsane haline geldi.

Otel yöneticisi olduğu tahmin edilen kişinin, yapılan en ufak bir eleştiriyi bile kabul etmeyip misafirlere verdiği sert cevaplar ve kullandığı Türkçe, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ekşisözlük'te otelle ilgili başlık açılırken, yüzlerce yorum yapıldı.

İşte otelin verdikleri hizmeti eleştiren misafirlerine cevapları:

Misafir: Odalar leş gibi. O havlular neydi öyle. Ben battaniye sandım. Havlu beyaz olmalı. Resmen kahverengi,sarı renkte battaniye sandım. Arkadaşım uyardı bu havlu diye. Herhalde pisliği gizlemek için öyle seçmişler. Banyoda sabun falan yok. Klima için günlük +10 lira istediler. Resepsiyonu görünce zaten odaların halini tahmin etmeniz zor olmaz.

Otel: fatih bey pis olan senın kafanın içindeki düşüncedir madem çok titizsen bıraz fazla öde 5 yıldıza lı notele gıt hadi dıyelımkı bızım odalar bıslık neden bıslık ıçınde yatıyorsun be kardesım çık git başka otele yatmak zorunda değilsinki! bizim havlularımız temız ve hıjıyenıktır odalarımızda gayet temız buraya gelen bırdaha gelıyor senıngıbı duşunenler hariç saygılarımla

Misafir: Klima düzgün çalışmıyor ve ücretli

Otel: kılıma kumandasını kulanmasını bılmıyorsun ondandır sorsan bıze gelır yardımcı olurduk elbetekı ucretlı neden bedava sana kılıma verelımkı aldığın herseyı odemek bence onur sayılmalı şikayat değil bedava bırseyler beklemek dorğu bır davranış değil insanların emeğine saygı göstermek lazım

Misafir: karşılayan biri yok, ilgi ve saygı yok

Otel: NİYETİN BELLİ TÖREN İSTİYORSUN BİZDEN BIZ HERZAMAN EN IYI KARŞILAMAYI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA EGO TATMIN ETMIYORUZ KUSURA BAKMA BEYEFENDI

Misafir: Berbat

Otel: Berbat olan nedir Gül hanım ? Ayrıca odamızdaki bardakları neden çantanıza koyup götürmüşsünüz evinizde bardak mı yok ?

Misafir: İlgisizlik

Otel: hasan bey yazacak hiçbirşeyin yok sırf egonu tatmın etmek için burda bulunmuşsun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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