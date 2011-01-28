-OTEL YANGININDA MOLOTOF İDDİASI MERSİN (A.A) - 28.01.2011 - Mersin'deki bir otelde çıkan yangın sırasında binanın ikinci katından atlayarak yaralanan müşterinin hayati tehlikesi sürerken, Yangının otele molotofkokteyli atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Akdeniz ilçesi 6049 Sokak'taki iki katlı İpek Oteli'nin lobisinde başlayan yangın ile ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiğini belirten yetkililer, görgü tanıklarının otele molotofkokteyli atıldığı ve yangının bundan dolayı çıktığı yönündeki ifadelerinin dikkate alındığını belirtti. Ayrıca otel yetkililerinin de ifadelerine başvuran polis ekipleri, çalışanların herhangi bir tehdit almadıklarını söylediklerini bildirdi. Yangın sırasında binanın çatısında mahsur kalan ve alevlerden korkunca aşağı atlayan otel müşterisi Mustafa Dinçbudak'ın (45) Mersin Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Dinçbudak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Bu arada çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde, otel lobisinden alevlerin yükseldiği görülüyor. Görüntülerde alevlerin otel önünde park edilmiş kamyonu sıçrama ihtimali üzerine vatandaşların aracın camını taşla kırarak içine girdikleri ve kamyonu uzaklaştırdıkları da yer alıyor. Gece yarısı Akdeniz ilçesindeki İpek Oteli'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, alevlerin binayı sarması üzerine oteldekiler, binanın arka tarafından uzatılan merdivenle kurtarılmıştı. Binada mahsur kalan bir kişi ise 2 kattan atlayarak yaralanmıştı.