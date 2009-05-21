Otel servisi taksi durağına girdi: 2 yaralı

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelin işçilerini taşıyan servis, kontrolden çıkıp yol kenarında savrularak kaldırım üzerindeki ağacı devirirken taksi durağını girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.



Kaza bugün saat 07.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Kundu bölgesinde bulunan Kremlin Palace Otel'in işçilerini taşıyan 54 yaşındaki Mehmet Yanık yönetimindeki 07 ASG 46 plakalı minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, kaldırımda bulunan ağacı devirdi. Taksi durağını sürükleyerek paramparça eden minibüs bir apartmanın yanında durabildi. Kaza ardından minibüsten 10 işçi ve sürücü Yanık çıkartıldı. Kaza yerine çağırılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yanık ve otelde çalışan 41 yaşındaki Aynur Mor tedaviye alındı. Minibüsün paramparça hale getirdiği taksi durağının yanında nöbetçi olarak bekleyen 2 taksicinin ise son anda kaçarak kurtulduğu belirlendi.



Polis ve itfaiye, minibüsün sıkıştığı yerden çıkartılması için çevrede geniş önlem aldı. 3 kurtarıcı tarafından çıkartılan minibüs kurtarıcı tarafından otoparka çektirildi. Minibüs içerisinde bulunan ve kaza ardından şoke olan işçiler kaldırım üzerinde oturarak minibüsün çıkarılışını izledi.



Kısa bir süre tek şerit halinde ilerleyen trafik daha sonra açıldı. Polis otel işçilerini ifadelerini almak için polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

