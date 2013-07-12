Otel Sahibi: Şalteri kapattığım için, kamera o görüntüleri kaydetmedi

Kentin Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'taki Beşik Otel'in sahibi 52 yaşındaki Erdoğan Gözseçen, ölen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı gece, otelinin önünde de bazı olayların meydana geldiğini söyledi. DHA'nın haberine göre, otelin güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini, bu görüntülerde Ali İsmail Korkmaz ile ilgili herhangi bir görüntünün olmadığını, Korkmaz'ın arka sokaklardan birinde saldırıya uğramış olabileceğini ifade eden Gözseçen, tanık olarak cumhuriyet savcılığına da ifade verdiğini anlattı. Otelin güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün silindiği iddialarının doğru olmadığını, bu konuda savcıya da ifade verdiğini belirten Gözseçen, şöyle dedi:

"Otelimiz 24 saat açıktır. Kamuoyunda Gezi Parkı olarak bilinen Eskişehir'deki eylemler bizim otelin bulunduğu sokağa paralel olan Yunus Emre Caddesi'nde idi. Bu eylemler sırasında görevli polislerin sıkıştırdığı eylemciler bizim otelin güvenlik kamerasından da görünmektedir. Olay gecesi polis memurları göstericilere müdahale ettikleri sırada göstericiler büyük bir grup halinde bizim otele doğru koşmaya başlayınca ben de otelimde kalan kişilerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla tabelaların ışıklarını söndürmek amacıyla acilen binanın elektrik tesisatının bağlı olduğu ana şalterini indirdim. Otelin kapısını arkadan kilitledim. Yaklaşık 15-25 dakika sonra şalteri kaldırdım. Bu nedenle kamera o dakikalar arasında kayıt etmemiştir. Ben polislere verdiğim görüntünün tamamını cumhuriyet savcılığında da izledim. Hiçbir görüntü silinmemişti. Sadece benim elektrikleri kapattığım süreyi zaten güvenlik kameramız kaydetmemişti."

'Polisler belden aşağısına vurdu'

Olay gecesi sivil polislerin yanında bir de sivil giysili bir kişinin olduğunu, bunun polis olmadığını düşündüğünü belirten Erdoğan Gözseçen "Sivil polisler göstericileri belden aşağısına cop vurarak dağıtıyordu, sivil giysili polis olmayan kişi ise göstericilerin kafasına elindeki meşe sopasıyla vuruyordu. Ayrıca bu kişi polisler gelmeden önce göstericilere kendisini çeşitli siyasi partilerin gençlik kolları başkanı olarak tanıtıp polislere şişe atılmasını söylüyordu. Bu kişi tam bir provokatördü" dedi.

Avukat Öztürk: Korku imparatorluğu kurulmuş

Ölen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin avukatlarından Önder Öztürk de yaptığı açıklamada, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Öztürk, DHA muhbirine yaptığı açıklamada otelin güvenlik kamerası görüntülerinde göstericilerin acımasızca dövüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ali İsmail'in darp edildiği yer bu yer. Yine o görüntüde darp edilen kişiler var. Ama o görüntülerdeki darp edilen Ali İsmail Korkmaz'dır ya da değildir demek ve tespitini yapmak o görüntüden çok mümkün değil. Ya da bunu bu şekilde yapmak da bana göre doğru değil. Görüntülerde darp edilen bu insanlar nerede? Aslında buna baktığımız zaman bu dosyadan başka nasıl bir korku imparatorluğunun kurulduğunu görüyoruz. Ciddi anlamda insanlar darp ediliyor ve gidip şikayetçi olamıyorlar belki de hastane dışı tedavi olmaya çalışıyorlar. Böylelikle bu süreci kapatıyorlar."

Tabib Odası: Kimse hekim avına çıkmasın

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümündeki hekim hataları bulmanın Tabip Odası'nın boynunun borcu olduğunu, ancak kimsenin hekim avına çıkmaması gerektiğini söyledi. Dr.Yılmaz, Ali İsmail Korkmaz'ın yaralandığı günden ölümüne kadar geçen sürede oda olarak ailesinin yanında yer alıp acılarını paylaştıklarını anlattı. Korkmaz'ın ölümü ile birlikte hekimlere yönelik olarak sanal ortamda bir cadı avı başlatıldığını ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:

"Ali İsmail Korkmaz'ın ölümündeki hekim hatalarını bulmak Tabip Odası'nın boynunun borcudur. Ancak kimse hekim avına çıkmasın. Haziran eylemleri süresince yaralanan, sokakta işkence gören halkımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmeyi Tabip Odası, hekim sorumluluğu olarak kabul etmiş ve böyle davranmıştır. Ancak son süreçte Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle birlikte hekimlere yönelik özellikle sanal ortamda bir cadı avının başlatıldığını görmekteyiz. Bunu son derece tehlikeli olarak görüyoruz. Hiç kimse bu tür davranışlarla hekimlerle halkımız arasına mesafe kurmaya çalışmasın. Eskişehir Tabip Odası olarak Ali İsmail Korkmaz'ın yaralanmasından ölümüne kadar süren tedavi süreci odamız tarafından incelemeye alınmıştır ve gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu süreçte yaşanan yanlışlıkları ve hataları titizlikle araştırıyoruz. Bu süreci tüm açıklığıyla ortaya çıkarmak ve kamuoyuyla paylaşmak bir hekim sorumluluğudur."

Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan kişilerin 40 günü aşkın süredir hala bulunamamasının kaygı verici olduğunu söyledi. Yılmaz bir soru üzerine Ali İsmail Korkmaz'ın kafatasına basınç yaparak ödem oluşturan kemiğin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatla alındığını, bunun da hastanın yaşamını sürdürmesi için zorunlu olduğunu söyleyerek, "Alınan parçanın saklanmadığı söyleniyor. Adli konu olduğu için aslında saklanması gerekiyordu" dedi.