Otel restoranında kavgada 3 kişi silahla yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da otelin restoranında dün gece kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. Restoran ortağı olan İ.B. ile mekanda müşteri olarak bulunan G.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştü ve İ.B.’nin silahından çıkan kurşunlardan 2\'si G.Ç.’ye, 1’i de kavgayı ayırmaya çalışan N.A.’ya isabet etti. Restorandaki müşterilerden A.A. da seken kurşunlardan yaralandı.

Yaralanan 3 kişi restoranda bulunanların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırılırken, şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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