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Yaşam

Otel personeli turiste tecavüz etti

Antalya’da kaldığı otelde iki görevlinin tecavüzüne uğradığını öne süren Rus turist şikâyetçi oldu.

14 Eylül 2008 03:00

Antalya’da kaldığı otelde iki görevlinin tecavüzüne uğradığını öne süren Rus turist şikâyetçi oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan 25 yaşındaki Anastasiya Zakarova, aynı odayı paylaştığı kız arkadaşı ile dün akşam gece kulübüne gitti. Saat 04.00 sıralarında alkollü olarak tek başına otele dönen Zakarova, oda anahtarını arkadaşında unuttuğunu fark etti. Resepsiyon görevlisinden yardım isteyen Zakarova, teknik servis elemanı Derviş B. (20) ile odaya çıktı.

Zakarova, Derviş B'nin kapıyı açtıktan sonra arkasından odaya girip kendisine tecavüz ettiğini, daha sonra odaya çağırdığı aynı otelde temizlik görevlisi olan Veysi A.'nın (19) da tecavüzüne uğradığını iddia etti.
Sabah ayıldığında parmaklarındaki altın yüzükleri ile cep telefonunun da çalınmış olduğunu fark ettiğini belirten Zakarova, otel yönetimine şikayette bulundu.

Otele çağrılan polis, iki zanlıyı gözaltına alıp adliyeye sevk etti. Zakarova, tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için önerilen muayeneyi ise reddetti.

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