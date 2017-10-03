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Dünya

Otel parasını ödememek için telefon tellerinden kaçmaya çalıştı

Pekin, 3 Ekim, (DHA)- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti, Liupanshui'de kaldığı otelin oda parasını ödemek istemeyen adam, otel odasının yakınından geçen telefon kablolarına tutunarak 30 metre yükseklikten kaçmaya çalıştı

03 Ekim 2017 18:22

Pekin, 3 Ekim, (DHA)- Çin\'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti, Liupanshui\'de kaldığı otelin oda parasını ödemek istemeyen adam, otel odasının yakınından geçen telefon kablolarına tutunarak 30 metre yükseklikten kaçmaya çalıştı. Müşteri, otel faturasını ödememek için kaldığı 20. kattaki odasından telefon tellerinin üzerine atlayarak ilerlemeye başladı. Yolu neredeyse yarısına kadar giden adam bir süre sonra devam edemedi ve yakından geçen yüksek gerilim hattı tehlikesinin varlığıyla görgü tanıkları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye çılgın müşteriyi kurtardı ardındansa polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

Telefon tellerinin üzerindeki adam hareket ediyor

Sosyal medya görüntüsü

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PekinEkim DHAGuizhou Eyaleti LiupanshuiMüşteriYoluGörüntü Dökümü Telefon

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