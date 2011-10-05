T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otel otoparkında dehşet

İzmir'de 5 yıldızlı bir otelin otoparkında bir kadın çantası gasp edilip dövüldü, elektroşok cihazıyla bayıltılıp kaçırılmak istendi

05 Ekim 2011 03:00

T24- İzmir’de, çantasını almaya çalıştığı sırada kendisine direnen dershane sahibi Özlem Tosun’u feci şekilde dövüp, elektroşok cihazıyla bayılttı. Kadını ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp otomobiliyle kaçırmak isteyen saldırgan ters yöne girince kaza yaptı. Saldırgan, otomobili bırakarak kaçarken, bağırarak yardım isteyen Tosun kurtarıldı.




Çankaya'da beş yıldızlı bir otelin otoparkından çıkan otomobil, hızla ters yöne girince kaza yaptı. Sürücü, hızla aracı terk edip kaçtı. Sürücüsünün terk ettiği 35 AN 8298 plakalı Mercedes marka otomobilin arka koltuğunda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan yaralı kadın da bağırarak yardım isteyince fark edildi.


Otelin otoparkında...


Çevredekiler tarafından otomobilden çıkartılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralı kadının, Özel Yüksek Performans Dershanesi’nin sahibi 32 yaşındaki Özlem Tosun olduğu ortaya çıktı. Acil serviste müdahalesi yapılan Özlem Tosun’un verdiği ifadesinde, işlerinin bitmesinin ardından Hilton Oteli’nin otoparkının 7’nci katındaki aracının yanına gittiğini anlattığı öğrenildi.


Elektroşok cihazıyla bayılttı


Genç kadın ifadesinde dehşet anını şöyle anlattı: "Otomobilimi almaya gittim sırada burada bekleyen 35-40 yaşlarındaki erkek, ’Sana bir şey yapmayacağım’ diyerek çantamı istedi. Kabul etmeyip direnince de bana saldırdı. Beni darp ettikten üzerindeki elektroşok cihazını dokundurduktan sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ellerim ve ayaklarım plastik iple bağlıydı."


Saldırgan kameraya yakalandı


Olayın yaşandığı otoparkın 7’inci katında ise güvenlik kamerası bulunmadığı, diğer kameraların da çalışmadığı belirlendi. Yakındaki bir rezidansın güvenlik kameralarınca zanlının görüntülendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Özlem Tosun, üzerinde beyaz gömlek, kumaş pantolon bulunan saldırganı teşhis etti. Görüntülerde saldırgan, Özlem Tosun’un çantasını alıp bir poşete koyarak kaçarken görülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24