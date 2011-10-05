Otel otoparkında dehşet

T24- İzmir’de, çantasını almaya çalıştığı sırada kendisine direnen dershane sahibi Özlem Tosun’u feci şekilde dövüp, elektroşok cihazıyla bayılttı. Kadını ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp otomobiliyle kaçırmak isteyen saldırgan ters yöne girince kaza yaptı. Saldırgan, otomobili bırakarak kaçarken, bağırarak yardım isteyen Tosun kurtarıldı.











Çankaya'da beş yıldızlı bir otelin otoparkından çıkan otomobil, hızla ters yöne girince kaza yaptı. Sürücü, hızla aracı terk edip kaçtı. Sürücüsünün terk ettiği 35 AN 8298 plakalı Mercedes marka otomobilin arka koltuğunda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan yaralı kadın da bağırarak yardım isteyince fark edildi.





Otelin otoparkında...





Çevredekiler tarafından otomobilden çıkartılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralı kadının, Özel Yüksek Performans Dershanesi’nin sahibi 32 yaşındaki Özlem Tosun olduğu ortaya çıktı. Acil serviste müdahalesi yapılan Özlem Tosun’un verdiği ifadesinde, işlerinin bitmesinin ardından Hilton Oteli’nin otoparkının 7’nci katındaki aracının yanına gittiğini anlattığı öğrenildi.





Elektroşok cihazıyla bayılttı





Genç kadın ifadesinde dehşet anını şöyle anlattı: "Otomobilimi almaya gittim sırada burada bekleyen 35-40 yaşlarındaki erkek, ’Sana bir şey yapmayacağım’ diyerek çantamı istedi. Kabul etmeyip direnince de bana saldırdı. Beni darp ettikten üzerindeki elektroşok cihazını dokundurduktan sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ellerim ve ayaklarım plastik iple bağlıydı."





Saldırgan kameraya yakalandı





Olayın yaşandığı otoparkın 7’inci katında ise güvenlik kamerası bulunmadığı, diğer kameraların da çalışmadığı belirlendi. Yakındaki bir rezidansın güvenlik kameralarınca zanlının görüntülendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Özlem Tosun, üzerinde beyaz gömlek, kumaş pantolon bulunan saldırganı teşhis etti. Görüntülerde saldırgan, Özlem Tosun’un çantasını alıp bir poşete koyarak kaçarken görülüyor.



