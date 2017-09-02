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Otel odasındaki görüntüleri çeken 1 polis açığa alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Şaşmaz'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker'in intihar etmesinden sonra olay yerindeki görüntüleri çeken polis memuru bugün açığa alındı

02 Eylül 2017 20:48

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Şaşmaz\'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker\'in intihar etmesinden sonra olay yerindeki görüntüleri çeken polis memuru bugün açığa alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos\'ta soruşturmaya atanan bir polis başmüfettişi Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde olay yerine giden ekiplerin ifadelerini aldı. Olay günü, otel odasındaki görüntüleri çeken Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli ismi açıklanmayan bir polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak bugün öğlenden sonra açığa alındı.
 
GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİP EŞİNE YOLLADIĞINI KABUL ETTİ, DAĞILMASIYLA İLGİSİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ
Görüntüleri çeken polis memurunun, polis başmüfettişine verdiği ifadede iddiaya göre, çektiği görüntüyü müdürleri dışında eşine gönderdiğini, eşinin de bir mesajlaşma programıyla aile grubuna yolladığını öğrendiğini söyledi. Polis memuru görüntülerin dağılmasıyla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Polis Başmüfettişinin hazırladığı raporun önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na göndereceği öğrenildi.
 

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