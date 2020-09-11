Otel odasında tacize uğradığını iddia eden Kamışlı: İki kişinin daha odasına girmiş, delil karartma söz konusu!

İş için gitti Kırıkkale’de kaldığı otel odasında tacize uğradığını belirten Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Yöneticisi Kardelen Kamişli, otel yöneticilerinin olayın yaşandığı kattaki güvelik kamerasının çalışmadığını iddia ettiğini aktararak, “Kırıkkale’de nüfuzu olan kişilerin delil karartması söz konusu” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Yöneticisi Kardelen Kamişli, iş için gittiği Kırıkkale’de Carmine Otel'de kalmıştı. Gece habersizce odasına giren Seyit Muhammet Sarı’yı karşısında gören Kamişli, dehşet dolu anlar yaşayan Kamişli, Sarı’yı polise ilk bildirdiğinde “Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi” yanıtı almıştı. Sarı daha sonra ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı. Kamişli sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışmıştı.

9 Eylül günü yaşanan olay hakkında ANKA’ya konuşan Kamişli, gece yarısı uyandığında Sarı’yı gördüğünde şok olduğunu söyleyerek, “Şahıs ‘Sen kimsin?’ diye sorduğumda ‘Sen Nurbanu’nun arkadaşısın’ dedi. Ayakkabısını çıkarmaya çalışırken, hışımla yatağımdan kalkabildim. Yataktan kalkmaya çalıştığımda beni tutmaya çalıştı. Sarhoşluğunun da etkisiyle beni tutamadı. Resepsiyondaki görevliyi aradım. Çünkü en yakındaki telefon otel telefonuydu. Resepsiyonu aradığımda bavulumun üzerindeki ceketini de alarak, kaçıp gitti. Ne kadar zaman odamda durduğunu maalesef bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"2 kişinin daha odasına girmiş"

Kamişli, resepsiyon görevlisi ile görüştükten sonra odasının kapısını kapattığını ancak kapının tekrar çalındığını belirterek, devamında yaşananları şöyle anlattı:

“Kapıyı açtığımda sessiz ol anlamında ‘Hişştt’ diye ses duydum. Sessiz ol anlamında işaret yapıyordu. Hemen kapıyı kapattı, polisi aradım. Odamdan çıkamadığımı, burada elindeki sigarayı bıraktığını ve delil olduğunu söyledim. Polis odama dahi gelmedi. (Sarı) Hatta başka kişilerin de odasına girmiş. Polis ilk gelişinde diğer odasına girilen kişiler de şikâyetçi olmadığı için gitmiş. Daha sonrasında ben artık yakaladığını ve gittiğini görevliden teyit ettiğimde, aşağında 2 beyefendiyle karşılaştım. (Sarı’nın) Onların da odasına girdiğini ve hatta birini yumrukladığını anlattılar, fakat kendilerinin şikâyetçi olmayacaklarını söylediler. Ben şikâyetçi olacağımı ilettim ve şahsın derhal tutuklanmasını istedim. Polisi tekrar aradım. Gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.”

"Delil karartma söz konusu"

Otelden şikayetçi olan Kamişli, Sarı’nın kartlı giriş yapılabilen odasına nasıl girdiğinin açıklanmasını isteyerek, “Otel maalesef olayın yaşandığı kattaki kameraların bozuk olduğunu söylüyor. Kartlı geçiş sistemlerinde sadece benim odamdaki kartımın kullanıldığını iddia ediyor. Ben uyurken, bu kartla nasıl giriş çıkış yapılıyor. Delil karartma söz konusu. Kırıkkale’de nüfuzu olan kişilerin delil karartması söz konusu” diye konuştu.

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