Otel odasında saçlarını boyadığı için karakolluk oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin birkaç ay önce kaldığı otel odasında saçını boyaması, sanatçının karakolluk olmasına neden oldu.

Tilbe'nin, adını açıklamadığı otel yönetiminin kendisini odaya zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduklarını twitter sayfasında açıkladığı ifade edildi.

Tilbe, " Bundan birkaç ay önce bir şehrimize konsere gittik. Uygun görülen otelde kaldık. Ben saçlarımı otel odasında kırmızı renge boyadım. Gece konserimiz şahane geçti. Uyuduk döndük. Arkamdan beni odaya boya damlattığım ve havluları kırmızıya boyadığım için savcılığa vermişler. Birazdan karakola ifade vermeye gideceğim. 20 küsür yıldır şarkı söylerim, saçımı boyarım böyle bir şey görmedim duymadım.

Telefon edin söyleyin bana odanın eşyalarını komple değiştireyim değil mi? Böyle hoş mu oldu şimdi? Valla şoke oldum söyleseler verdiğim zararı severek karşılardım nedir yani? Savcılığa verilir mi bir insan bu yüzden? Bir de öyle yerler sigortalı değil midir her afete karşı?

Gideyim güzel güzel saçımı nasıl boyadığımı anlatayım savcıya? Neyse cezam yerine getireyim bir daha da oraya gitmeyeceğim. Böyle bir şey zaten sadece benim başıma gelir. Allah'tan saçlarım kısacıktı. Ya uzun olsaydı düşünemiyorum. O zaman Yıldız otel odamızı öldürdü diye mahkemeye verirlerdi herhalde. İnsan kına bile yaktığında yastığı yorganı elbisesi boyanıyor" dedi.