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Dünya

Otel odasında leopar dehşeti!

Otel müşterilerini alarma geçiren leopar, odadan çıkarak ormana kaçtı

01 Ağustos 2016 19:14

Hindistan'ın kuzeyinde otel odasına giren leopar müşterilere korkulu anlar yaşattı.

BBC’de yer alan habere göre, leopar, pencereyi kırdıktan sonra Sumit ve Shivani Rathore çiftinin kaldığı odaya girdi.

Yetkililer, Hintli çiftin leopar odaya girdiği sırada uyuduğunu, vahşi hayvanla karşılaşınca şok geçirdiğini ancak leoparı banyoya kapatmayı başardığını açıkladı.

Otel müşterilerini alarma geçiren leoparın, daha sonra odadan çıkarak ormana kaçtığı belirtildi.

 

Köpekler kovalayınca otele sığındı

 

Leoparın köpekler tarafından kovalanınca otele sığındığı sanılıyor. Gece ormandan gelen "misafirlere" alışkın olunan bölgede, birkaç hafta önce de siyah bir Himalaya ayısı otel odasının camını kırmıştı.

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hindistanotelleoparShivani Rathore

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