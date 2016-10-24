Otel odalarında nelere dikkat etmeli?

Seyahatiniz sırasında otel odanız geçici eviniz olarak işlev görür; ama en lüks oteller bile kendi eviniz kadar temiz, özel ve güvenli olamaz. Otellerde temiz olan nedir, pis olan ne?

ABD’deki bir otel zinciri yöneticisi şunu tavsiye ediyor: “Kapınızdaki gözetleme deliğini kontrol edin. Arızalı ya da kurcalanmış ise oda değiştirmek istediğinizi söyleyin.” Gözetleme deliğinin temiz ve net bir görüntü sağlaması gerekir.

Netlik yoksa, puslu görünüyorsa güvenli değildir. Kurcalanmış bir haldeyse kamera yerleştirilmiş olabilir. Yani delikteki lens ters çevrilerek dışarıdan içerisi gözetlenir hale getirilmiştir. Beechmont Otelleri yöneticisi, güvenlik açısından bu deliğin kapalı tutulmasını, sadece ihtiyaç olduğunda açılmasını öneriyor.

Ayrıca biri kapınızı çalıyor da gözetleme deliğinden kimseyi göremiyorsanız, kapıyı açmamanız, resepsiyona haber vermeniz tavsiye ediliyor.

Kahve makinesindan uzak durun

Güne kahvesiz başlayamıyor musunuz? O halde otel odanızdaki kahve makinasını değil, yakındaki bir kafeteryayı tercih edin. Sektör uzmanları, bu aletler temiz görünse bile odada daha önce kalanların onu nasıl kullandığını bilmediğiniz için onlardan uzak durmanız gerektiğini belirtiyor.

Banyodaki su bardakları için de aynı şey geçerli. Göründüğü kadar temiz olmayabilirler. Otelin temizlik personeli büyük ihtimalle onu sade suyla yıkamış sonra bir havluyla kurulamıştır. Çoğu kişi odasındaki bardağı kullanmadan önce sabunla iyice yıkayarak dezenfekte etmeye çalışır.

Bavulunuzu nerede açmalısınız?

Odanıza vardığınızda, bavulunuzu açmak için ahşap bir raf konmuşsa onu kullanmayın. Tahtakuruları ahşabı sever. Banyoda yerleri kontrol edin; temiz görünüyorsa bavulu orada açmak çok daha güvenli olacaktır. Tahtakuruları metali sevmez; o nedenle metal raflar da bu amaç için çekinmeden kullanılabilir.

Otel odasındaki en kirli şey

Otellerde konukların odalarına geçtiğinde en çok kullandığı eşya arasında televizyon kumandaları gelir. Bu yüzden de kumandalar odadaki en kirli, aynı zamanda temizlikçilerin de hiç temizlemediği nesnelerdir aslında. 2012’de Houston Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, kumandaların genel olarak tuvalet kadar kirli olduğu tespit edilmiştir. Aynı derecede kirli olan bir başka şey de lamba düğmeleridir. Bu nedenle odanıza girdiğinizde bunları dezenfektan bir bezle silmeniz tavsiye edilir.

İyi dinlenmeler

Gözetleme delikleri, tahtakuruları, mikroplu kumandalar… Otelde kalan konukların temkinli olması boşuna değil. Ne var ki otellerde temizliğe dikkat edilmesi yönünde yürütülen çabalar sonucu birçok otelde hijyen ve güvenlik standartları artmış bulunuyor.

Örneğin ABD’deki Best Western otel zincirinde artık morötesi ışık yayan çubuklar kullanılıyor. Bunlar, nesnelerin üzerinde gezdirilerek bakteri ve mikroplardan arındırılması sağlanıyor. Bu otellerde ayrıca, temizlenmesini kolaylaştırmak için su geçirmez kumandalar kullanılıyor.

Otel odanızın iyi temizlenmediğinden şüpheleniyorsanız en iyisi dezenfektan bez ve spreylerle dolaşmanız. Hatta ekstra güvence istiyorsanız, battaniye ve telefonların ne kadar temiz olduğunu hijyen monitörleriyle bile kontrol edebilirsiniz.