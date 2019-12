T24 - Geçen hafta yapılan Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği’nin (TUROB) toplantısına katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, “Otel odalarına Kuran-ı Kerim koyalım” önerisi getirdi.





Bu teklif üzerine harekete geçen otelciler, Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü veya Vakıflar’dan ücretsiz gelmesi durumunda bu teklifi değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi. Ancak TUROB Başkanı Timur Bayındır’a göre böyle bir çalışma başlatılması halinde otel odalarına sadece Kuran-ı Kerimdeğil, İncil ve Tevrat’ın da konulması gerekiyor.





‘Diyanet ücrtsiz temin ederse üyelere bildiririz'



Otel odalarına Kuran-ı Kerim konulmasını öneren Ahmet Emre Bilgili’nin toplantıda önce otel sahiplerine Ramazan ayında müşteri hassasiyetlerinin dikkate alınmasına yönelik telkinde bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili görüştüğümüz Bilgili, odalarda kutsal kitapların bulunmasının müşteri memnuniyetini artıracağına işaret ederek, “Avrupa’da bunun örnekleri var.





Turizm potansiyeli gittikçe artan İstanbul’a hem Arap coğrafyasından, hem de Arap olmayan Müslüman ziyaretçiler geliyor. Bunların ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadet altyapısının oluşturulması otellerin görevidir. Bu gayet doğaldır” dedi. TUROB Genel Başkanı Timur Bayındır, yaptığı değerlendirmede “Toplantıdaki görüşme üzerine biz de eğer Kur’an konulacaksa, İncil de konulsun dedik. Hoşgörülü bir milletiz, din ayrımcılığı yapamayız. Arap turistleri kazanalım derken diğer turistleri de ürkütmememiz gerekir” diye konuştu.





Yurtdışında bu tür kitapların vakıflar tarafından otellere ücretsiz olarak verildiğine dikkat çeken Bayındır, “Eğer Diyanet ya da bu konuda gönüllü vakıflar tarafından böyle bir şeyin bize ücretsiz olarak sağlanacağı bildirilirse, biz de bir üst yazı yazarak üyelerimize bu şekilde telkinde bulunabiliriz. Bu İncil ve Tevrat için de geçerli” dedi. Bayındır toplantıda otel odalarında Kıble’nin yönünü belli edecek bir ok bulunmasının da gündeme geldiğini kaydetti.





‘Bu da hizmetin bir parçası olur’



Türkiye’nin toplam yatak kapasitesinin yüzde 85’lik bölümünün üye olduğu üst

çatı birliği olan Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) Genel Başkanı Ahmet Barut isteyen otellerin Kur’an ya da başka dinlerin kitabını koyacağını söyledi. Bunun herhangi bir yasağa tabi olmadığını anlatan Barut, yurtdışındaki ülkelerde de İncil kitaplarının bulunduğuna dikkat çekti. Barut, “Yurtdışındaki oteller koyuyor. Türkiye’de de isteyen koyabilir. Ne koyma, ne de koy denilebilir. Sonuçta bunlar hizmetin bir parçası. Yurtdışından Türkiye’ye gelip de konaklayan bir insanın kendi ibadet kitaplarını odasında bulması fikri güzel olabilir. Şimdiye kadar konulmaması Arapça olmasından kaynaklanıyor olabilir. Herkesin okuyabileceği şekilde olması gerekir” diye konuştu.





‘Çekmecelere ok koyduk, ama kitap koymak gereksiz’



Odalara Kuran-ı Kerim ve diğer dinlere ilişkin kitapların konmasına karşı çıkan görüş de var. Otel odalarında Kuran’ın yanı sıra İncil ve Tevrat gibi kitapların konulmasının gereksiz olduğunu belirten Dedeman Otelleri İstanbul Bölge Müdürü Adnan Hastürk, “Her odaya koymak hem maliyet hem de bakım açısından gereksiz olur. Bizim şu andaki uygulamamız otelin resepsiyonunda seccade, tespihin yanı sıra her kitaptan belirli sayıda bulundurmak şeklinde. İsteyen gelip alabiliyor” diye konuştu. Hastürk, bunun yanı sıra müşterilerden gelen talepler üzerine dolapların içlerine kıble yönünü belirten kırmızı oklardan koyduklarını söyledi.





Diyanet tarafı ‘olabilir’ diyor



İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, odalarda Kuran bulunmasının yasak olmadığını söyledi. Özellikle İstanbul’un artan turizm potansiyeli karşısında bunun geç kalınmış bir karar olduğunu anlatan Kavaklı, “Avrupa’da birçok otelde dolapların gözünde bulunur, bizde niye olmasın. Kuran’ın yanında İncil de, Tevrat da olsun” diye konuştu.