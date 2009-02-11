Otel müşterileri çocuklardan şikâyetçi oldu!

Bafta Ödülleri gecesine katılmak için Londra'ya altı çocuğuyla gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt pişman oldu!



Ünlü çift kalabalık odukları için kaldıkları otelin bir katını tamamen kapattı. İkizlerini bakıcıya emanet etmelerine rağmen Maddox, Pax, Zahara ve Shiloh'a sahip olamayan çift, çocuklar çok gürültü yapınca diğer müşteriler tarafından müdüre şikayet edildi.



The Sun gazetesinde bir müşterinin açıklamalarına ise şöyle; ‘Çocuklar sürekli koridorda koşuyorlardı. Bakıcıları onları susturmaya ve insanlar geldiği zaman dışarı çıkartmaya çalışıyordu.’

