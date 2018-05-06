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Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Tirebolu ilçesinde, otel müdürlüğü yapan Y

06 Mayıs 2018 17:43

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’un Tirebolu ilçesinde, otel müdürlüğü yapan Y.K., ilçedeki başka otelin personelinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, Y.K.\'yi yumruklayıp, yere düşürerek, kıyafetinden tutup bir süre sürükledi. Saldırı anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 
Olay, 26 Nisan günü saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Körliman Mahallesi’nde meydana geldi. Yılgın köyündeki otelde çalışan 5 kişi, Körliman Mahallesi’nde bulunan başka bir otele gelerek, henüz bilinmeyen nedenle Y.K. isimli müdür ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, otel müdürü Y.K.’ye yumruk atmaya başladı. Saldırgan, yumruk darbesiyle dengesini kaybedip, yere düşen Y.K.’nin başında bekledi. Saldırgan, daha sonra yerde hareketsiz yatan Y.K.’yi kıyafetinden tutup, çekerek, bir süre sürükledi. Otelden ayrılan saldırganlar, bir süre sonra yeniden gelip, camları kırarak, bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, yaralı otel müdürü Y.K. de sağlık görevlilerince ambulansla Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili eşkalleri  belirlenen M.B., İ.Ş., E.G., H.A.Y. ve M.Ş. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 
Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın yumruk atıp, yere düşürdüğü, bir süre de başında beklediği otel müdürü Y.K.’yi yerde sürüklediği görülüyor.

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