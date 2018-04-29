Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

Kanada'da 17 yıl önce kaldığı bir otelin odasının martı istilasına uğramasına yol açan müşterinin otelden aldığı ömür boyu men cezası sonunda kaldırıldı.

Kanada basınında yer bulan yasak kararı, talihsiz olaylar zincirinin bir sonucu olarak alınıyor.

2001 yılında Kanada Donanması'nda çalışan Nick Burchill, bir iş konferansına katılmak için gittiği Victoria şehrindeki Empress Oteli'ne meslektaşlarının isteği üzerine bol miktarda İtalyan sucuğu olarak bilinen pepperoni taşımıştı.

Facebook'a konuyla ilgili bir yazı yazan Burchill, "Bir donanmadan bahsettiğimiz için bir gemiye yetecek kadar pepperoni almıştım" diyerek olayı anlatıyor.

Ancak odasında bir buzdolabı bulunmaması dolayısıyla, arkadaşlarına ikram edene kadar Nisan ayında henüz hava soğuk olduğu için pepperoniyi pencere kenarında tutmaya karar verdiğini belirtiyor.

Burchill, 4-5 saatlik bir yürüyüşün ardından limana bakan odasına geldiğinde ise odanın en az 40 martı tarafından işgal edildiğini görüyor.

Saatlerdir pepperoniyi yiyen martıların odaya dışkılarını bıraktığını anlatan Burchill, kuşları kovmak için başlattığı mücadelenin ise odanın daha da kirlenmesine yol açtığını aktarıyor.

Kuşları kovmaya çalışırken odada eşyaların kırıldığını söyleyen Burchill, bir ayakkabısını ise martılara atmak isterken sokağa düşürüyor.

Ayakkabısını almak için aşağıya indiğinde ise çamura bulanıyor. O sırada iş yemeğine geç kaldığı için ayakkabısını odada saç kurutma makinesiyle kurutmak isterken aletin suya düşmesi otelde elektriklerin atmasına yol açıyor.

Bütün bunların üzerine sonunda resepsiyonu arayan Burchill, odasına gelen görevlinin suratını unutamadığını söylüyor.

En sonunda iş yemeğine inen Burchill'in şirketine ise otel tarafından gönderilen mektupta ömür boyunca otele girmeme kararı aldığı bildiriliyor.

Burchill, aradan neredeyse 20 yıl geçtiği için otele af dilemek amacıyla bir mektup yazınca olay sonunda tatlıya bağlandı.

Burchill mektubunda hatasını kabullenerek geçen sürenin ceza yerine sayılması gerektiğini söyledi.

Times Colonist gazetesinin haberine göre her ne kadar hikaye inanılmazmış gibi görünse de otelin eski çalışanları hala bu olayı hatırlıyor.

Otelin sonunda müşterisini affederek yasağı kaldırması üzerine Burchill geçtiğimiz hafta sonuna denk gelen Paskalya tatilini Empress Oteli'nde geçirdi ve çalışanlarla bu anıyı yadetti.

Burchill, otelin müdürü Ryan Reardon'a özür hediyesi olarak pepperoni ikram ettiğini ise gülerek anlatıyor.