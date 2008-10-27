Otel korumaları gazetecinin kolunu kırdı

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun oğlu Çağrı Başesgioğlu’nun önceki akşam Sheraton Oteli’nde düzenlenen nikáh töreni sırasında otel güvenlik görevlileri kameraman ve foto muhabirlerine terör estirdi.



Özel güvenlik görevlisi önce tartıştığı daha sonra da kaba kuvvet uygulayarak yere düşürdüğü Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Selçuk Şenyüz’ün kolunun 5 yerden kırılmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan Şenyüz, dün 5 saat süren bir ameliyat geçirdi.



Önce hakaret sonra saldırı



Çağrı Başesgioğlu’nun düğün törenini izleyen medya mensupları, Sheraton Oteli’nin kapısının önünde bekletildi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kısa süre sonra geleceğinin haber alınması üzerine pozisyon alan gazeteciler, çiçekleri ezdikleri gerekçesiyle iki otel güvenlik görevlisinin önce hakaretine uğradı, ardından sert şekilde itildiler. Bu sırada otel güvenlik personeli Ersin Demirhan, arkadaşımız Selçuk Şenyüz’e müdahale etti. Şenyüz’ü önce hırpalayan koruma Demirhan, daha sonra da iterek basamaktan düşürdü. Aldığı darbe ile sert bir biçimde kolunun üstüne yere düşen Şenyüz, acı içinde kıvranmaya başladı. Hızını alamayan Demirhan, fotoğraf makinesini kırdığı Şenyüz’e yerde de saldırmak istedi. Ancak, diğer gazeteciler ve polisler müdahale edince Demirhan hedefine ulaşamadı. Arkadaşları Demirhan’ı olay yerinden uzaklaştırdı.



İyileşmesi en az 6 ay



Şenyüz, hemen arkadaşları tarafından Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ kol dirseğinde 5 noktada kırık tespit edilen Şenyüz geceyi hastanede geçirdi. Şenyüz dün sabah 5 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatı yapan Doç. Dr. Mahmut Kömürcü, Şenyüz’ün kolunun iyileşme sürecinin en az 6 ayı bulacağını söyledi. Otel içine kaçan koruma Ersin Demirhan ise, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Esat Polis Karakolu’nda ifade veren Demirhan, nikah töreni nedeniyle otel önünde güvenlik amacıyla görevlendirildiğini, gazetecilere kesinlikle zor kullanmadığını; ancak aralarındaki itişme sırasında bir gazetecinin yere düştüğünü ileri sürdü. Demirhan, kimseyle arasında bir yumruklaşma yaşanmadığını da savundu. Demirhan, savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Otel müdürü: Arbede yaşanmış



Olaydan sonra gazetecilerin yanına gelen Sheraton Otel’in Genel Müdürü Jaques Chevesson özür diledi. Chevesson, "Karşılıklı bir arbede yaşanmış. Bir itme söz konusu. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi. Olayı öğrenen Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da gazetecilerin yanına gelerek, "Çok üzüntü duydum. Gereğinin yapılması için takipçi olacağım" dedi.

Bakan Başesgioğlu, Güven Hastanesi’ne kaldırılan Selçuk Şenyüz’ü de telefonla arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Elini kullanamayabilirdi



Selçuk Şenyüz’ün geçirdiği operasyonla ilgili, GATA Ortopedi Kliniği Şefi Doç. Dr. Mahmut Kömürcü, "Gördüğüm en zor kırıklardandı. 5 ayrı kırığa müdahale ettik. Üç sinirden biri sıkışmıştı. Bu sinir kopsa, elini bir daha kullanamayabilirdi."



'Böyle olacak ulan...'



Ağrıları süren Selçuk Şenyüz ise, olayı şöyle anlattı: "Başbakan gelmeden önce pozisyon almak için, çiçeklere hiç zarar vermeden, kenar betonlara bastım. O güvenlik görevlisi geldi, çiçeklere zarar verdiğimi söyledi. ’Betona basıyorum, bir zarar vermiyorum’ dedim. ’Böyle olacak ulan’ dedi. İndim ve neden böyle konuştuğunu sordum. Yakaladığı gibi yere attı. Hiçbir küfür falan da geçmedi aramızda. Ama anlayamadım bu tavrını, çok gereksizdi gerçekten."



FMD: Kınıyoruz



TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (FMD), üyeleri Selçuk Şenyüz’ün görev başında saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Sheraton Oteli önünde gerçekleşen bu saldırıyı kınıyor ve protesto ediyoruz. Sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarından emin olmak istiyoruz" denildi.

