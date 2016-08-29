Otel işletmecisi isyan etti: Böyle müşteriyi Erikli’de istemiyoruz!

Edirne'nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan İlçesi’ne bağlı Erikli Köyü sahilinde otel işleten Mustafa İşçimen, otel odalarını dağınık ve pis bırakan müşterilerine tepki göstererek çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. İşçimen, müşterinin odaya verdiği zararın, odaya ödenen paranın yarısı kadar olduğunu belirtirken “Biz böyle müşteriyi Erikli Sahili’ne istemiyoruz. Kızan kızsın, alınan alınsın. Bir insan odayı bu hale getirip içinde nasıl yaşar. Hele birde yanında eşi, çocuğu varsa" dedi.

Posta’nın haberine göre Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan İlçesi’ne bağlı Erikli Köyü sahilinde otel işleten Mustafa İşçimen, tatilcilerin konakladıktan sonra dağınık ve pis bıraktıkları odaları fotoğraflayıp, sosyal medya hesabında paylaşarak tepki gösterdi. Aynı zamanda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde bulunan Mustafa İşçimen, kullandıkları çamaşır, giysi, havlular, sigara izmaritleri ile yiyecek ve içecek kaplarını yere atan tatilcilere tepki amacıyla çektiği fotoğrafları ‘Erikli de otellere gelen misafir zihniyeti’ başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraflara kısa sürede çok sayıda beğeni yapılarak, destek mesajları yazıldı.

Mustafa İşçimen, her yıl müşteri memnuniyeti için yatırım yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz odalarımızı müşterilerimize rahat edecekleri gibi veriyoruz. Ama karşılığında aldığımız odanın görüntüsü ortada. Eğer böyle müşteri gelecekse hiç gelmesin. Bu odayı başka bir müşteriye vermemiz için yaptığımız masraf, günlük oda parasının yarısı kadar. Böyle bir rezillik yok, ayıptır. Bu sezon böyle şeyler oldukça fazla başımıza geldi. En sonunda sinirime dokundu ve bende fotoğrafları sosyal medya hesabımda paylaştım. Tepkiler olumlu. Biz böyle müşteriyi Erikli Sahili’ne istemiyoruz. Kızan kızsın, alınan alınsın. Bir insan odayı bu hale getirip içinde nasıl yaşar. Hele birde yanında eşi, çocuğu varsa.”